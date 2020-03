Biden gewinnt Florida, Illinois und Arizona

Dies meldeten am Dienstagabend die Fernsehsender ABC, Fox News und CNN übereinstimmend. Vor der Abstimmung in Florida gewann Biden bereits Vorwahlen in 16 anderen Bundesstaaten.

Former Vice President Joe Biden will sweep Tuesday's races and win the Arizona, Illinois and Florida Democratic primaries, CNN projects, victories that will allow him to substantially expand his delegate lead over Vermont Sen. Bernie Sanders. #CNNelectionhttps://t.co/sVWM7CtQo2pic.twitter.com/bdrdpWPKLK — CNN (@CNN) March 18, 2020

Am Dienstag wurde auch in Illinois und Arizona gewählt. Laut Prognosen soll Biden auch diese zwei Vorwahlen für sich entschieden haben. In Illinois lag er deutlich in Führung. Damit gewann er alle drei Vorwahlen vom Dienstag.

Joe Biden addresses Bernie Sanders supporters after substantially expanding his delegate lead: "Let me say especially to the young voters who have been inspired by Sen. Sanders: I hear you. I know what's at stake. I know what we have to do." #CNNelectionhttps://t.co/SNz6JkqTz4pic.twitter.com/FmZKCi3z66 — CNN (@CNN) March 18, 2020

Die Vorwahlen bereiten das Feld für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende gekürt wird. In Florida, Illinois und Arizona geht es um 441 Stimmen von Delegierten für diesen Parteitag – das entspricht rund 11 Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Allein 219 Delegiertenstimmen werden in Florida vergeben, 155 in Illinois, 67 in Arizona.

Eigentlich sollte am Dienstag auch in Ohio abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Gesundheitsbehörde allerdings kurzfristig angeordnet, die Wahllokale geschlossen zu halten.