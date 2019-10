Bernie Sanders will bald wieder Wahlkampf machen

Das teilte Jane Sanders am Donnerstag mit. Ihr Mann wolle an der nächsten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsanwärter der oppositionellen Demokraten am 15. Oktober teilnehmen.

Die Wahlkampfauftritte des Senators waren am Mittwoch bis auf weiteres abgesagt worden. Er hatte zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas Beschwerden in der Brust verspürt, woraufhin die Arterienblockade diagnostiziert wurde. Sanders wurden zwei Stents eingesetzt. Dabei handelt es sich um Implantate, die Adern offen halten.

Enges Rennen

Ihr Mann sei inzwischen wieder «munter», teilte Jane Sanders weiter mit. Er habe am Mittwoch einen grossen Teil des Tages damit verbracht, mit seinen Mitarbeitern über politische Pläne zu sprechen und «Witze mit Pflegefachfrauen und Ärzten zu reissen».

Die Ärzte seien mit dem Fortgang seiner Genesung zufrieden. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus werde Sanders sich noch einige Tage in seiner Heimatstadt Burlington im Bundesstaat Vermont ausruhen.

