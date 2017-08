«Bannon der Barbar» will kämpfen

In dem Mafia-Epos «Der Pate» wird der Begriff «auf die Matratzen gehen» erklärt: Wenn früher in New York zwischen zwei Verbrecherfamilien ein Krieg ausbrach, wurden Wohnungen angemietet und mit vielen Schlafplätzen – also Matratzen – ausgestattet. Dort konnten die Fusssoldaten der Mafia-Clans dann unterkommen und sich zwischen den Kämpfen etwas ausruhen.

Die Redewendung beschreibt ganz gut das, was Stephen Bannon künftig vor hat. Am Donnerstag voriger Woche war er noch Chefstratege von US-Präsident Donald Trump und hatte ein Büro im Westflügel des Weissen Hauses. Am Freitagmorgen ging er gar nicht erst zur Arbeit, er wusste, dass an diesem Tag seine Entlassung bekannt gegeben würde. Am Freitagabend leitete er dann bereits wieder die Redaktionskonferenz bei «Breitbart News», der rechtspopulistischen Internetseite, die er schon vor seiner Arbeit für Trump geführt hatte. Und der sonst so verschwiegene Bannon liess jeden in Washington, den es interessierte, wissen: Er geht auf die Matratzen, von jetzt an führt er Krieg. Für Trump und gegen die Opposition.

Kündigung schlug hohe Wellen

Bannons Rauswurf – oder wie er sagt: seine Kündigung – schlug hohe Wellen in Washington. Allerdings war darüber schon seit Wochen spekuliert worden. Trump liess sich weithin damit zitieren, dass er seinen früheren Wahlkampfmanager und späteren Chefstrategen Bannon satthabe. Interessanterweise waren es aber wohl keine ideologischen oder politischen Differenzen, die die beiden auseinandertrieben. Im Gegenteil: Was die Weltsicht angeht, steht Bannon Trump vermutlich näher als die meisten ranghohen Leute im Weissen Haus.

Bannon war ein begeisterter Befürworter der nationalistischen Aussen- und Wirtschaftspolitik von Trump. Wie der Präsident glaubt er, Amerika werde von einer korrupten Politikerkaste regiert, von kriminellen Einwanderern überrannt und von der Welt verlacht und ausgebeutet. Es war auch Bannon, der Trump darin bestärkt hat, den Aufmarsch weisser Rassisten und Neonazis in Charlottesville nicht zu scharf zu verurteilen, um wichtige Wähler nicht zu verprellen. Inhaltlicher Streit war also kaum der Trennungsgrund. Deswegen ist Bannon auch nicht der übliche vergrätzte ehemalige Angestellte, der sich jetzt gegen seinen Chef wendet.

Trumps gekränkter Stolz

Stattdessen war Trump offenbar einfach neidisch. Es ärgerte ihn gewaltig und kränkte seinen Stolz, dass Bannon in den Medien immer wieder als das mächtige, düstere Genie dargestellt wurde, das Trump zuerst zum Präsidenten gemacht hatte und nun angeblich steuerte. Sogar in seinem Abschieds­tweet an Bannon wies Trump deswegen noch einmal darauf hin, dass dieser seinem Team doch eher spät beigetreten sei. Dass Bannon Trump zuvor mit einer skrupellosen Propagandakampagne auf «Breitbart» den Weg zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur freigeschossen hatte, erwähnte der Präsident nicht.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. August 2017

Bannons Verhalten im Weissen Haus stimmte den beleidigten Trump nicht milder. Das war der zweite Grund für die Entlassung. Bannon führte als Chefstratege einen ständigen Guerillakrieg gegen die Kollegen, die er als «Globalisten», «Kosmopoliten» oder gleich als «New Yorker Demokraten» verhöhnte – jene Trump-Berater, die er für nicht hinreichend nationalistisch und für zu elitär und liberal hielt. Zu diesem Flügel gehören Trumps Tochter und Schwiegersohn, Ivanka und Jared Kushner, Wirtschaftsberater Gary Cohn und Sicherheitsberater H. R. McMaster.

Dolchstösse aus dem Hinterhalt

Immer wieder tauchten auf «Breitbart» negative Berichte über diese Mitarbeiter auf. Bannons Dolchstösse aus dem Hinterhalt ärgerten auch Trumps neuen Stabschef, John Kelly. Er hat den Auftrag, Ordnung ins Weisse Haus zu bringen. Bannon aber schuf ständig neues Chaos. Schlimmer: Er ermutigte auch Trump, dem Kelly keine Befehle geben kann, das Gleiche zu tun, indem er jedes ruppige Bauchgefühl in einen Tweet verpackte.

Mit Bannon verlässt einer der wichtigsten Vertreter der harten Nationalisten das Weisse Haus. Doch der wichtigste bleibt – Trump.

Vor einigen Tagen zog Bannon dann in einem Gespräch mit einem Journalisten offen gegen seine Gegner vom Leder, er erzählte, wen er alles feuern werde und dass sich die Globalisten «in die Hose machen». Zudem widersprach er Trump: Während der Präsident Nordkorea wegen dessen Atomprogramm offen mit einem Militärschlag gedroht hatte, sagte Bannon, es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt. Damit war das Mass voll, Bannon musste gehen. Selbstherrlichkeit und Anmassung kann sich in dieser US-Regierung nur einer leisten – der Präsident selber.

Keine Zugeständnisse

Diese Lage verheisst wenig Gutes für die Zukunft. Zwar verlässt mit Bannon einer der wichtigsten Vertreter der harten Nationalisten das Weisse Haus. Doch der wichtigste bleibt – Trump. Zudem erwarten viele Beobachter, dass der Präsident auch künftig Bannons Rat suchen wird. Und Bannon wird Trump zweifellos drängen, keine Zugständnisse zu machen an Umweltschützer, Freihändler, Bürgerrechtler, Verbündete oder das verkommene politische Establishment.

Das heisst aber auch, dass mit «die Opposition», gegen die Bannon mit «Breitbart» künftig «Krieg» führen will, nicht in erster Linie die Demokraten gemeint sind. Stattdessen wird er weiter seine Feinde im Weissen Haus unter Feuer nehmen, darunter «Javanka», wie er Jared und Ivanka spöttisch nennt. Auch die Republikanerführer im Kongress und alle Parlamentarier, die Trump anzweifeln, werden zur Zielscheibe werden. Sie sollten, so drohte der Gekündigte, sich bereitmachen für «Bannon den Barbaren».

Allerdings kommt auch Bannon nicht an einer alten Washingtoner Wahrheit vorbei: Nichts verleiht so viel Macht und Einfluss wie ein Büro im Weissen Haus. Und das hat er nun nicht mehr. (Tages-Anzeiger)