Maassen wird strafversetzt

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maassen muss nach seinen umstrittenen Äusserungen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten räumen. Wie die Bundesregierung am Dienstag nach Beratungen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD mitteilte, wechselt er als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium.

Dort sei er aber nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Bundesinnenminister Horst Seehofer schätze Maassens Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit. «Einzelheiten zu den jeweiligen Zuständigkeiten im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird Bundesinnenminister Horst Seehofer morgen im Laufe des Tages der Öffentlichkeit vorstellen», hiess es weiter. Für Maassen stellt der Wechsel sogar eine Beförderung in eine höhere Besoldungsgruppe dar.

Die SPD hatte darauf bestanden, dass Maassen seinen Posten wegen umstrittener Äusserungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz räumt. Maassen hatte die Echtheit eines Videos in Zweifel gezogen, auf dem die Verfolgung von Ausländern in Chemnitz zu sehen war. Maassen widersprach auch der Einschätzung, es habe Hetzjagden in der sächsischen Stadt gegeben - und sich damit gegen Merkel gestellt.

Nachfolger stehen bereit

Wer Maassen als Verfassungsschutz-Chef folgen soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. In Unionskreisen hiess es, der aktuelle Staatssekretär Hans-Georg Engelke im Bundesinnenministerium sei Anfang der Woche als neuer Chef des Verfassungsschutzes im Gespräch gewesen.

Laut einem Bericht der «Berliner Zeitung» würden als Kandidaten Stellvertreter Thomas Haldenwang und der Ständige Bevollmächtigte des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Arne Schlatmann, genannt. Auch der frühere Vorsitzende des PKGr, Clemens Binninger (CDU), und die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Beate Bube, seien im Gespräch. (nlu/sda/afp)