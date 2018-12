Auch Frankreichs Bauern wollen gegen Macron demonstrieren

Die Proteste gegen die Regierung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiten sich aus: Nach «Gelbwesten» und Schülern wollen erstmals auch die Landwirte auf die Strasse gehen. Die grösste Bauern-Gewerkschaft FDSEA kündigte am Mittwoch für die gesamte kommende Woche Demonstrationen an verschiedenen Orten an.

Gewerkschaftschefin Christiane Lambert beklagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein «Bauern-Bashing» durch die Regierung und zu hohe finanzielle Belastungen. Die Landwirte fühlten sich unter anderem durch das Vorgehen der Regierung gegen den Unkrautvernichter Glyphosat «gedemütigt», der für Krebserkrankungen verantwortlich gemacht wird, sagte Lambert. (nlu/afp)