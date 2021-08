Spektakuläre Aktion am Grauholz – Ausgebleichte Flugwarnkugeln ausgetauscht An der Hochspannungsleitung am Grauholz sind am Sonntagvormittag die Flugwarnkugeln ersetzt worden. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Dölf Barben

Zirkusreifer Hochseilakt am Grauholz: Monteure wechseln an der Hochspannungsleitung die Flugwarnkugeln aus. zvg

Der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) hat am Sonntagvormittag an der Hochspannungsleitung am Grauholz die Flugwarnkugeln ausgetauscht. Wie EWB mitteilt, waren an der Stromleitung, die von der Autobahnraststätte zur BKW-Unterstation Habstetten führt, insgesamt 43 Kugeln zu ersetzen. Die Kugeln wurden mit einem Helikopter zum obersten Kabel geflogen, wo sie von Monteuren befestigt wurden.

Der Einsatz begann um 7.30 Uhr und dauerte bis um 11 Uhr. Der Abschnitt über der Autobahn war zu Beginn erledigt worden. Immer wenn der Helikopter über der Autobahn schwebte, wurde diese aus Sicherheitsgründen von der Kantonspolizei Bern kurzzeitig gesperrt.

Dass Autofahrerinnen und Autofahrer durch die Flugbewegungen über den Fahrbahnen hätten abgelenkt werden können, war ebenfalls ein Grund für die Sperrung, wie Unternehmenssprecher Raphaël Wyss auf Anfrage sagte. Für die Arbeiten wurde ein Sonntag ausgewählt, weil es da keinen Pendlerverkehr gibt.

Die Kugeln, die seit 2005 über dem Grauholz hingen, sind ausgebleicht. zvg Die neuen Kugeln verfügen über eine viel stärkere Leuchtkraft. zvg 1 / 2

Letztmals waren die Flugwarnkugeln an der Grauholz-Freileitung im Jahr 2005 ausgetauscht worden. Seither sind sie durch Wind und Wetter ausgebleicht worden. Luftfahrthindernisse werden mit orangefarbenen Flugwarnkugeln ausgerüstet, damit Kollisionen mit Flugzeugen, Helikoptern und anderen Fluggeräten verhindert werden können. Kabel ohne Markierungen sind für Pilotinnen und Piloten sehr schlecht erkennbar und bilden daher eine grosse Gefahr. Weil die Sichtbarkeit der Flugwarnkugeln im Laufe der Zeit abnimmt, müssen sie nach den Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt gelegentlich ersetzt werden.

Die Hochspannungsleitung am Grauholz war während des Einsatzes ausgeschaltet. Dies hatte in der betroffenen Region jedoch keinen Stromunterbruch zur Folge.

An einer Freileitung die Kugeln auszutauschen, ist ein Job, der nicht von allen ausgeführt werden könnte. zvg

