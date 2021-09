Essaywettbewerb 2. Platz: Dragica Rajčić Holzner – Ausflug über die Grenze, eine wahre Geschichte Das gestellte Thema grosszügig umfahren und trotzdem ins Schwarze treffen – geht das? Erzählt wird von der Beerdigung eines Familientyrannen. Die Corona-Gegenwart erscheint als Variante einer grossen Menschheitsgeschichte. Dragica Rajčić Holzner

«Ich bin Meursault, die gleichgültige Tochter»; die Insel Pag in Kroatien. Foto: Esther Michel

Mit diesem Text errang Dragica Rajčić Holzner den zweiten Platz des 15. «Bund»-Essaywettbewerbs.

Der Sommer ist so schnell vorbeigesprungen, dann hat sich der Herbst an die Haut geklebt, dann kamen einsame Weihnachten, und jetzt ist schon Ende Januar 2021. Die Topnachricht, wenn man das so zynisch sagen darf (aus dem eigenen Leben), ist aber: der Tod des Vaters.

Die Spanische Grippe hatte die ganze Familie von Vaters Onkel getötet,1918. Die Frau, vier Kinder und seine Schwester dahingerafft, wie man so sagt. Fast hundert Jahre später ist mein Vater während der zweiten Pandemiewelle gestorben. Achtundachtzig Jahre alt. Ich fliege zum Begräbnis. Tata je umra. Ich wiederhole es automatisch. Today, Maman, died. Ich bin Meursault, die gleichgültige Tochter. Fühle mich unendlich alt wie eine Schuldkröte, welche so viel im Laufe der Zeit ausgesaugt hat von Ereignissen und Gedanken, Gefühlen und Widerrufungen, als ob die ganze Schuldkröte aus Bekenntnissen, Formeln, Aufgelesenem im wörtlichen Sinne bestehen und zusammenfallen würde, wenn sie irgendein naher Tod zu sezieren anfängt. Anfänge, tot, Tod. Durchkommen, durchhalten, Kriegsparolen, aber wie und mit was? Ein anderes Bild war ich als eine Spinne, welche an Gedachtem klebt und sich an einem Netz so halten kann, wenn sie ununterbrochen im Kopf mit sich spricht. Ich denke aber langsam.