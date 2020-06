Ausflug – 1. Juli bis 25. Oktober 2020 – Ausflug auf die Schynige Platte Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie einen unvergesslichen Tag. Sichern Sie sich jetzt Ihren Gutschein! Aline Zwahlen

Max. 6 vergünstigte Gutscheine pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.



Beim Wandern auf der Schynigen Platte kommt man nicht weit. Alle paar Meter beugt man sich hinunter, um die Sterne, Dolden und Glöckchen zu bewundern, die auf den Wiesen blühen. Oder man bleibt stehen, um sich am Panorama sattzusehen. So schalten alle einen Gang herunter. Falls sie es nicht schon getan haben: bei der Nostalgiefahrt mit der Schynige Platte-Bahn oder spätestens im Restaurant mit seiner atemberaubenden Aussicht.



Machen Sie nach einer leichten Wanderung Rast im Berghotel Schynige Platte und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.

Angebot

Hin- und Rückfahrt ab Wilderswil nach Schynige Platte inkl. Konsumationsgutschein im Berghotel Schynige Platte im Wert von Fr. 5.-

Preise für Abonnenten

Vollzahler Fr. 49.- statt Fr. 69.-

½-Preis Abo oder GA Fr. 27.- statt Fr. 37.-

-Kinder mit Bahnfahrt (exkl. Konsumation) bis 6 Jahre immer gratis

-mit Junior und Kinder-Mitfahrkarte zwischen 6 - 15 Jahren gratis

-ohne Junior- und Kinder-Mitfahrkarte zwischen 6 - 15 Jahren Fr. 20.- pro Kind (exkl. Konsumation) direkt am Schalter oder im Onlineshop der Jungfraubahnen erhältlich

Einlösbar

Vom 1. Juli bis am 25. Oktober 2020

Schynige Platte