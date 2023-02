Mann lebensgefährlich verletzt – Auseinandersetzung in Biel – weiterer Verdächtiger in U-Haft Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in Biel vom vergangenen Samstag ist am Donnerstagmorgen ein zweiter mutmasslicher Täter festgenommen worden.

Symbolbild: Peter Schneider (Keystone)

Die Polizei hat nach einem Streit am Samstag in Biel einen zweiten mutmasslichen Täter festgenommen. Bei der Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs war ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der am Donnerstagmorgen festgenommene mutmassliche Täter ist 17 Jahre alt, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

Bereits am Sonntag hatte die Polizei einen ersten mutmasslichen Täter festgenommen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Letzten Samstagabend kam es in Biel in der Nähe des Bahnhofs zu einem Streit zwischen drei Personen. Ein Mann erlitt schwere Stichverletzungen. Drittpersonen brachten das Opfer ins Spital.

SDA

