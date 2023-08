Ausblick – Hyundai baut sein Stromer-Angebot weiter aus Hyundai setzt auf Batterieantrieb, bleibt aber in den Kernbaureihen noch beim Verbrennungsmotor. Michael Specht

Vorhang auf für den neuen elektrischen Kona. Foto: Hyundai

Im vorigen Jahr war es bei Hyundai, was die Präsentationen neuer Modelle betraf, verhältnismässig ruhig. Doch 2023 sollen nahezu alle Baureihen angepackt werden. Ein Facelift erhalten der Kleinwagen i10, gefolgt vom i20 (Polo-Klasse), dem SUV Tucson und dem Kompaktmodell i30. Die gebündelte Modellpflegemassnahme bedeutet in der Zykluszeitrechnung von Hyundai jedoch auch, dass die genannten Baureihen ab 2025 Nachfolger erhalten werden. Gleichzeitig will Hyundai ab 2026 nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben anbieten. Hierzu zählen allerdings nicht nur Full- und Plug-in-Hybride sowie batterie- und wasserstoffelektrische, sondern auch 48-Volt-Mildhybride.

Folglich dürfte der nächste i10 zumindest letztere Technik unter der Haube haben, schon wegen der dann greifenden Euro-7-Abgasgesetzgebung. Positiver Nebeneffekt: Es zeigt, dass Hyundai das Kleinstwagensegment nicht aufgibt und weiterhin bezahlbare Mobilität anbieten möchte.

Bei der nächstgrösseren Baureihe i20 steht ab 2025 ein technischer Sprung an. Die Nachfolgegeneration wird auf zwei unterschiedlichen Plattformen stehen, eine für Hybrid-Verbrenner und eine für Elektroantrieb. Vieles deutet darauf hin, dass 2026 auch der i30 diese Technik unterm Blech trägt. Geben soll es das Kompaktmodell dann angeblich nur noch als fünftürigen Hatchback (Steilheckmodell). Für einen Kombi sehen die Koreaner keine Notwendigkeit mehr, selbst in Europa nicht.

Kona Electric wird in Europa produziert

Komplett neu ist der Kona. Der kleine SUV rollt diesen Sommer auf die Strasse. Die enorm hohe Nachfrage nach der vollelektrischen Variante beim Vorgänger (über 60 Prozent) hat Hyundai bestätigt, auch den neuen Kona Electric wieder in Europa, in Nosovice (Tschechien), zu produzieren, um Kunden keine allzu langen Lieferzeiten zuzumuten. Mild- und Vollhybridversionen kommen dagegen aus Korea.

Kürzlich zeigte Hyundai erstmals unverhüllt den neuen Santa Fe. Das bislang grösste SUV-Modell in der Hyundai-Produktlinie wird 2024 seine Markteinführung haben. Unterm Blech stecken elektrifizierte Antriebe, aber kein batterieelektrischer. Diesen Part übernimmt – ebenfalls 2024 – der Ioniq 7. Er steht wie die anderen Ioniq-Modelle 5 und 6 auf der 800-Volt-Architektur E-GMP. Eine 100 kWh grosse Batterie soll bis zu 480 Kilometer Reichweite ermöglichen.

Ihren Strategiefahrplan für dieses Jahrzehnt und darüber hinaus gaben die Koreaner kürzlich im Rahmen des «Hyundai Motor Way» aus. Zu den wichtigsten Eckpunkten gehören die Entwicklung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (Marktstart 2025) und die Einführung einer neuen E-Architektur. Sie wird IMA (Integrated Modular Architecture) heissen und nahezu alle Fahrzeugklassen umfassen. Konzernweit spricht man von 13 Elektromodellen bis 2030.

