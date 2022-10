YB schlägt Basel 3:1 – Aus Tag wird Nacht – doch nur die Young Boys schlafen gut Die Berner überzeugen erst und führen 2:0. Dann folgt der Einbruch. Das Spiel ist sinnbildlich für die Saison. Dominic Wuillemin

Fabian Rieder sorgt früh für Berner Ekstase: Schon in der 7. Minute erzielt der 20-Jährige das 1:0 für YB. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eine halbe Stunde liegt nur dazwischen, aber was sich auf dem Rasen abspielt, ist wie Tag und Nacht.

Es dunkelt gerade ein am ersten Tag der Winterzeit, als YB um 17.20 Uhr dank Toren von Fabian Rieder und Meschack Elia im ausverkauften Wankdorf mit einem 2:0 in die Pause geht. Das Schussverhältnis steht 7:2 für das Heimteam. Die Young Boys sind abgeklärter, abgehärteter, aggressiver, schlicht stärker als die Basler. Das Dargebotene wirkt oft, als ob gelb-schwarze Erwachsene gegen rot-blaue Jugendliche spielen würden – mit der amüsanten Fussnote, dass sich beim FCB ausgerechnet mit der Erfahrenste, Taulant Xhaka, aufführt wie ein kleines Kind. Der Captain wird zur Pause von Trainer Alex Frei Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt.

Es ist 17.50 Uhr, die Dunkelheit hat sich übers Stadion gelegt. Und alles, was sich YB mit einer starken ersten Halbzeit erarbeitete, scheint im Schwarz des Herbstabends zu verschwinden. Basel hat einen Penalty verschossen, Basel hat durch Bradley Fink den Anschlusstreffer erzielt. Basel hat Bern im Griff und drückt auf den Ausgleich. Das Schussverhältnis steht jetzt 9:7 – für die Gäste. Nach der Pause hat die Partie komplett gedreht. Wie Tag und Nacht. Wäre es möglich, müsste YB-Trainer Raphael Wicky ein Time-out nehmen, um seine Reihen wieder zu sortieren.

Das YB-Telegramm Infos einblenden YB - Basel 3:1 (2:0)

Wankdorf. – 31’120 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 7. Rieder 1:0. 23. Elia 2:0. 52. Fink 2:1. 93. Sierro 3:1.

YB: von Ballmoos; Blum (80. Rüegg), Camara, Zesiger, Garcia (63. Benito); Niasse; Fassnacht, Rieder (71. Sierro), Imeri (80. Rrudhani); Elia, Itten (71. Nsame).

Bemerkungen: YB ohne Ugrinic (verletzt), Maceiras, Chaiwa (nicht im Aufgebot). 51. von Ballmoos lenkt Penalty von Males an den Pfosten. 69. Tor von Fink aberkannt (Ball zuvor im Aus). 89. Platzverweis Lang (Foul).

Typisch YB

Es ist typisch für die Young Boys, die in dieser Saison nicht den Eindruck erweckt haben, unantastbar zu sein, dass es ihnen nach der Pause nicht gelingt, die Führung abgebrüht über die Zeit zu spielen.

Es ist aber auch typisch, schaffen sie es irgendwie doch. Mit Glück, etwa als der vermeintliche Ausgleich durch Fink nach 69 Minuten aberkannt wird, weil vor der Flanke der Ball ein paar Millimeter über der Grundlinie war. Aber auch mit ihrer Qualität: Goalie David von Ballmoos pariert nicht nur den Penalty von Darian Males famos. Cédric Zesiger zeigt einmal mehr, weshalb er derzeit der beste Innenverteidiger in der Super League ist. Und tief in der Nachspielzeit sorgt der eingewechselte Vincent Sierro mit einem wunderbaren Schlenzer zum 3:1 für die Entscheidung. Wie ein umgekehrter Handschuh seien die Halbzeiten gewesen, sagt YB-Trainer Wicky. «In ein, zwei Szenen hatten wir auch das Glück auf unserer Seite.»

Das Verdikt ist brutal für die Basler. Sie haben die besseren Chancen und mehr Ballbesitz. Aber sie gehen als Verlierer vom Platz und liegen nun bei einem Spiel weniger schon 14 Punkte hinter Tabellenführer YB auf Rang 6. Sie bleiben ein Versprechen, das nicht eingelöst wird. Ihr letzter Sieg in Bern ist schon über sechs Jahre her. Für einen Club, der von seinen Möglichkeiten her den Anspruch haben müsste, YB zumindest zu bedrängen, ist das eine Ewigkeit.

YB nimmt die Basler Geschenke an

Die Basis zum Erfolg legen die Young Boys in der Startphase. Sie sind von Anpfiff an überlegen, sie gewinnen Zweikämpfe und drücken aufs gegnerische Tor. FCB-Trainer Frei will bei seinem Team eine Nervosität festgestellt haben, aufgrund der Kulisse von 31’120 Zuschauern und der Affiche beim Tabellenführer, wie er später sagen wird.

Doch nur mit Nervosität lässt sich nicht erklären, was seine Spieler zeigen. Bei einem Freistoss aus seitlicher Position genügt Fabian Rieder ein simpler Lauf, um sich im Strafraum viel Platz zu verschaffen. Der Pass von Kastriot Imeri ist gut getimt, das 1:0 für den frei stehenden Rieder so ein Leichtes (7. Minute). Es ist die erste grobe Basler Nachlässigkeit. Die zweite folgt in der 23. Minute: Die Gästeabwehr ist weit aufgerückt, als Rieder in der eigenen Hälfte den Ball erobert und Elia mit einem Steilpass lanciert. Der schnelle Stürmer nimmt das Geschenk dankend an: 2:0.

Es scheint ein grosser Tag für YB zu werden, jene Partie, in der die Young Boys erstmals ihr ganzes Potenzial abrufen. Doch es kommt anders. Wicky erklärt sich das mit zwei Gründen. Erstens mit der Leistungssteigerung des Gegners. Und zweitens mit einer gewissen Hektik, die nach dem 1:2 durch Fink, der einen Abpraller von von Ballmoos direkt verwandelte (52.), eingesetzt habe. Es dauert bis zur 85. Minute, bis der in der Pause für den verletzten Marwin Hitz eingewechselte FCB-Goalie Mirko Salvi einen Schuss der Young Boys parieren muss. Frei sagt: «Ich habe selten ein Team gesehen, das YB so dominiert und so ins Wanken gebracht hat.»

Wie Tag und Nacht, es ist die Geschichte dieser Partie. Aber schlafen werden nur die Young Boys gut.

