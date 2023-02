In eigener Sache – Aus «Guten Morgen» wird «7 vor 7» Unser täglicher Newsletter «Guten Morgen» bekommt einen frischen Anstrich und damit auch einen neuen Namen. Zudem begrüssen Sie neu 12 ausgewählte Autorinnen und Autoren abwechslungsweise. Isabelle Jacobi

Der neue Newsletter «7 vor 7». Visualisierung: Der Bund

Mit «7 vor 7» erhalten Sie neu von Montag bis Samstag vor sieben Uhr, sieben handverlesene, aktuelle Themen aus unseren Redaktionen. Wir fokussieren auf die wichtigsten Themen aus dem Ausland, Inland, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Und natürlich aus Stadt und Kanton Bern.

Wir blicken sozusagen von Bern aus in die Welt. Oder manchmal auch von der Welt aus nach Bern. Wir halten uns kurz und schreiben prägnant, denn wir wissen, Sie haben wahrscheinlich am frühen Morgen nicht viel Zeit. Aber Sie möchten informiert in den Tag. Ich hoffe, dass Ihnen unser neuer, frischer Newsletter - 7 vor 7 - dabei hilft und überdies Freude bereitet. Unser Newsletter-Team meldet sich zum Dienst!

