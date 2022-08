Polizist entdeckte ihn zufällig – Aus Gefängnis Witzwil geflüchteter Häftling gefasst Vor einer Woche ist ein Mann aus dem Gefängnis Witzwil entkommen. Am Samstag wurde der Flüchtige in Biel von der Polizei gefunden und gefasst.

Der Mann, der Anfang August aus der Justizvollzugsanstalt Witzwil geflüchtet war, ist am Samstagvormittag in Biel angehalten worden. Er befindet sich wieder in der Haft.

Ein Polizist, der nicht im Dienst war, habe den Mann nahe der Sonnenstrasse in Biel gesehen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Er habe eine Patrouille angefordert, worauf der Mann ohne Widerstand habe angehalten werden können. Zur Verbüssung seiner restlichen Haft sei er wieder ins Gefängnis gebracht worden.

Dem 41-jährigen Mann war am 7. August die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Witzwil im Berner Seeland gelungen. Er verbüsst dort im offenen Vollzug eine Freiheitsstrafe wegen einer Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Von dem Algerier ging laut einer damaligen Mitteilung der kantonalen Sicherheitsdirektion keine Gefahr aus.

Durch die Essenslucke gezwängt

Die Witzwil-Direktion geht davon aus, dass sich der schmächtige Mann durch die offene Verpflegungslücke in der Zellentür zwängen konnte. Diese Klappe stand offen, weil es heiss war und so mehr kühlere Luft in die Zellen gelangen sollte, wie Olivier Aebischer, Leiter Kommunikation der bernischen Sicherheitsdirektion, damals sagte. Als Sofortmassnahmen wollte die bernische Sicherheitsdirektion in den Berner Vollzugsanstalten die Präsenzkontrollen verstärken und die technischen Sicherheitssysteme einer ausserordentlichen Prüfung unterziehen.

Die Verstärkung der Sofortmassnahmen gingen auch auf einen weiteren Ausbruch zurück. Denn die Flucht des Algeriers aus der Anstalt Witzwil war der zweite derartige Vorfall im Kanton Bern innert weniger Wochen: Mitte Juli zersägte ein 24-jähriger Spanier einen Gitterstab im Duschraum im dritten Stock des Regionalgefängnisses Bern. Er zwängte sich durch das Fenster, sprang drei Meter tief auf ein Vordach hinunter und entkam.

Das Sicherheitspersonal bemerkte den Ausbruch erst Stunden später, bei der Essensausgabe. Der Mann befand sich wegen des Verdachts, Drogendelikte begangen zu haben, in Untersuchungshaft.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.