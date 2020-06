Sportbahnen Kiental AG vor dem Konkurs – Aus für die Bergbahnen im Kiental kommt zur Unzeit Der schneearme Winter hat die Bahn in die Knie gezwungen. Ausgerechnet jetzt, da die Region womöglich vom Corona-Sommer hätte profitieren können. Mischa Stünzi

Der 2007 neu gebaute Sessellift in Kiental wird diesen Sommer den Betrieb wohl kaum aufnehmen. Foto: Hans Rudolf Schneider

Die Sesselbahnbetreiberin im Kiental streckt die Segel. Die Sportbahnen Kiental AG hat am Montag ihre Bilanz beim Gericht deponiert – der erste Schritt zum Konkurs. Die finanziellen Probleme bestanden schon länger, oder wie es Verwaltungsratspräsident Hansruedi Bachmann ausdrückt: «Es war jedes Jahr ein Kampf, die nötigen Mittel zusammenzukratzen.»

Endgültig das Genick gebrochen hat der Bergbahn der vergangene Winter. So wenig Schnee wie in dieser Saison lag schon lange nicht mehr. Die eh schon angespannte finanzielle Situation der Sportbahnen Kiental geriet noch mehr in Schieflage. So sehr, dass sich die Verantwortlichen gezwungen sahen, die Gemeinde um zusätzliche finanzielle Unterstützung anzufragen.

Am 7. Juni lehnte das Stimmvolk der Gemeinde Reichenbach, zu der das Dorf Kiental gehört, den Antrag der Bergbahn deutlich ab. Damit sei klar gewesen, dass das Unternehmen die Rechnungen nicht mehr bezahlen könne, sagt Bachmann. Das Unternehmen hat den Angestellten gekündigt und den Betrieb per sofort eingestellt.

Ein Sommer ohne Bahn?

Das Aus kommt zur Unzeit. Ausgerechnet dieser Sommer wäre für touristische Regionen wie das Kiental eine Chance gewesen. Denn wegen Corona verbringen viele Schweizerinnen und Schweizer die Sommerferien im eigenen Land, statt ins Ausland zu verreisen. Für Destinationen, die primär Schweizer Gäste anziehen, könnte das ein Vorteil sein. Es trifft sie zudem kaum, wenn die ausländischen Touristen weitgehend fehlen.

Dass diesen Sommer im Kiental eine Bergbahn fahren wird, hält Hansueli Mürner für Wunschdenken. Mürner ist Gemeinderatspräsident von Reichenbach und hat sich mit dem Gemeinderat – dem auch Bachmann angehört – gegen den Unterstützungsbeitrag für die Bahn eingesetzt. Er hält die Region aber auch ohne Sessellift für touristisch attraktiv. Über Pfingsten sei der Parkplatz bei der etwas weiter hinten im Tal gelegenen Griesalp voll gewesen. «Touristen hat es in der Region genug», folgert Mürner.

Weniger zuversichtlich ist Bachmann: «Der wirtschaftliche Schaden für das Tal wird gross sein.» Er habe aber immer noch die Hoffnung, dass rasch eine Nachfolgelösung gefunden werde und die Bahn möglicherweise diese Sommersaison den Betrieb doch aufnehmen werde, sagt Bachmann. Es gebe bereits einen Lichtschimmer am Horizont; «nun hoffe ich, dass dieser heller wird». Mehr könne er im Moment dazu nicht sagen.

Das Problem sei nicht der Kaufpreis dafür, die Bahninfrastruktur aus der Konkursmasse zu kaufen, so Bachmann. Das Problem sei das Defizit im Betrieb. Eine Analyse aus dem Jahr 2010 habe gezeigt, dass pro Jahr rund 150’000 Franken verloren gingen. Mit diesem jährlichen Defizit wäre dem Unternehmen auch ohne den letzten miserablen Winter schon bald der Schnauf ausgegangen. Das sei letztlich auch der Grund gewesen, weshalb der Verwaltungsrat auf eine Nachlassstundung verzichtet habe. Sie hätte nur dann Sinn gemacht, wenn das Unternehmen danach langfristig finanziell unabhängig gewesen wäre.

Eine Seltenheit

Viele Bergbahnen sind in einer vergleichbaren Situation wie die Kientaler und kämen ohne fremde Hilfe finanziell nicht über die Runden – auch im Kiental hat die Gemeinde immer wieder Gelder springen lassen. Dass die öffentliche Hand «ihrer» Bergbahn den Geldhahn zudreht, kommt allerdings selten vor. Laut Mürner gab es dafür mehrere Gründe. Einerseits habe der Gemeinderat der Bergbahn Bedingungen gestellt, bevor es wieder Unterstützung gebe. So sollte die Bahn etwa prüfen, ob sie nicht auf den Skilift auf dem Berg verzichten könnte. Erfüllt worden seien die Bedingungen nicht. Andererseits habe die Vergangenheit gezeigt, dass die Bahnbetreiber in schwierigen Situationen immer wieder zur Gemeinde gerannt seien. «Unter Betriebswirtschaft stelle ich mir etwas anders vor.»

Trotzdem ist Mürner überzeugt, dass sich der Sesselbahn im Kiental rentabel betreiben liesse. Er stellt sich etwa vor, dass der Betrieb im Sommer eingestellt wird, wenn die Bergstation auch per Auto erreichbar ist. Der Gemeinderatspräsident ist überzeugt, dass es in der Region Leute gibt, die die Bahn nach einem Neustart erfolgreich führen könnten. Er schliesst auch nicht aus, dass sich die Gemeinde bei einem Neustart finanziell beteiligen würde.

Wenn der Verwaltungsrat einen Weg gesehen hätte, die Bahn in der aktuellen Situation rentabel zu betreiben, sagt Bachmann, wäre wohl jedes Mitglied bereit gewesen, privates Geld in den Betrieb zu investieren. Das sei aber nicht der Fall gewesen. «Dass nun jede und jeder weiss, wie man es richtig gemacht hätte, überrascht nicht», bemerkt Bachmann.