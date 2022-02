Olympia-Hockeyanerin Lara Christen – Aus dieser 19-jährigen Schweizerin könnte eine der Allerbesten werden Wie Lara Christen als eine der Jüngsten zum Vorbild fürs Schweizer Nationalteam wurde. Und wieso sie in ihrem Zimmer ein Autogramm ihres Bruders hat. Marco Keller aus Peking

Schweizer Jubel in Peking: Lara Christen (rechts) gratuliert Lara Stalder, die zum 1:1 getroffen hat. Foto: Keystone

Sie spielt, wie sie redet: schnörkellos und auf den Punkt. Zum Einsatz kommt Lara Christen in Peking in allen Spielsituationen, und sie überzeugt mit Übersicht und Abgeklärtheit. «Meine grösste Stärke ist sicher die Ruhe», sagt sie selber. «Ich lasse mich nicht drausbringen und kann so manchmal auch etwas die Hektik aus dem Team nehmen.» Das Besondere daran: Lara Christen ist 19 und damit die drittjüngste Spielerin im Schweizer Olympiakader.