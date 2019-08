Aus der Komfortzone zum Königstitel

Ein abnormales Gespür und ideale körperliche Voraussetzungen machen noch keinen König. Stuckis Weg zur Krone war nicht frei von Rückschlägen. Er wurde an Eidgenössischen Schwingfesten Zweiter, Dritter, Vierter. 2013 stand er im Schlussgang. Zum Titel reichte es nie. Ma foi, tant pis. Abhaken und weiter gehts. Nur: Nach dem siebten Rang beim «Eidgenössischen» 2016 in Estavayer wurde Stucki bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Sein Manager Rolf Huser sagt: «Chrigu musste raus aus der Komfortzone. Aber es brauchte einiges an Überzeugungsarbeit aus seinem Umfeld, damit er auch wirklich bereit war, etwas zu ändern.» Eine Änderung betraf den Athletiktrainer. Stucki wechselte ins Team von Tommy Herzog. Der frühere Bob-Anschieber stärkte Stuckis Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, führte ihm vor Augen, was alles möglich ist. Seither ist der Berner aggressiver, geht mehr Risiko ein. «Früher ging er zu leger in den Kampf. Das hat sich extrem geändert», sagt Vater Willi Stucki.

Die Verletzung als Vorteil

2017 reüssierte Stucki am Unspunnenfest. Durch den Erfolg sah er sich darin bestätigt, die richtigen Anpassungen vorgenommen zu haben. Im Hinblick auf Zug zog der Seeländer sein Programm konsequent durch: punkto Krafteinheiten, punkto Physiotherapie, punkto Ernährung. Die Planung drohte zur Makulatur zu werden, als sich Stucki im Mai am «Emmentalischen» einen Teilabriss des Innenbands im linken Knie zuzog. Er liess sich nicht vom Weg abbringen – im Gegenteil. «Chrigu wusste, dass die Pause ein Vorteil sein kann, er bei guter Genesung Ende August noch frisch sein wird», sagt Trainingspartner Florian Gnägi. «Und er wusste: Zug wird seine letzte Chance sein. Entsprechend hat er nochmals härter trainiert.» Vater Willi sagt, er habe seinen Sohn nie so konzentriert erlebt wie in den letzten Wochen. «Chrigu hat immer gesagt: ‹Der Königstitel fehlt mir noch, den will ich unbedingt.› Dieser Erfolg ist das Sahnehäubchen auf seine Karriere.»

Damit zählt der Hüne nun zu den ganz Grossen im Schwingsport. Er hat als erst zweiter Athlet den Schwinger-Grand-Slam komplettiert: Kilchberg-Sieg (2008), Unspunnensieg (2017), Königstitel (2019). Die Karriere möchte Stucki bis zum «Eidgenössischen» 2022 in Pratteln fortsetzen. «Freude und Ehrgeiz sind weiterhin gross.» Im Unterschied zu einigen Vorgängern wird der Königstitel das Leben des zweifachen Familienvaters nicht wesentlich verändern. Wie hat Stucki doch einst gesagt: «Ich steche aus der Masse heraus.» Seit Sonntag hat er die Gewissheit: Das wird so bleiben.

