Für eine Künstlerin hat Sven Patrick Krecl in Männedorf ein Atelier gestaltet. Dabei setzte er auf ein in Vergessenheit geratenes Material: Stampflehm.

Durch die definitive Wahl des Materials musste ich als Architekt zuerst dieses verstehen. Stampflehm ist ein Material, das in der westlichen Welt in Vergessenheit geraten ist – auch wenn einige Architekten es unlängst neu entdeckten. Wie baue ich also zeitgenössische Architektur mit einem Baustoff, der vor 100 Jahren unter anderem vom Beton verdrängt wurde? Der Prozess des materialgerechten Entwerfens war sehr spannend. Die Orientierung des Volumens, die grosse Verglasung, das Vordach für den sommerlichen Sonnenschutz und die winterliche Aufwärmung des dunklen Bodens tragen zum respektvollen Umgang mit Ressourcen bei. Die Natur wird auf diese Weise genutzt und zugleich geschont.

Welches Produkt oder Material hat zum Erfolg des vollendeten Bauwerks beigetragen?

Ich bin über die Kunst auf den Lehmbau gestossen: Ich habe die Künstlerin oft besucht, während sie an ihren Werken arbeitete. Sie baut ihre Bilder mit Acryl und Gouache wortwörtlich in Schichten auf. Auch der Stampflehn wird in mehreren Arbeitsschritten aufgeschichtet und verdichtet – und dies in handwerklicher Bauweise; Schicht um Schicht wachsen die Wände langsam empor.