Nach sechs Jahren Leerstand – Aus dem Hotel Twannberg wird ein Lagerhaus Seit sechs Jahren steht das Hotel Twannberg leer. Nun wagt die bisherige Besitzerin einen Neustart: Sie macht daraus eine Gruppenunterkunft.

Wer durch die Gänge und Zimmer des Hotels Twannberg wandelt, begibt sich auf Zeitreise. Alte Holzböden wechseln sich ab mit Spannteppichen. Es gibt dunkel getäfelte Wände und solche mit rauem, weiss getünchtem Belag. Leicht muffig riecht es, nach Zimmern, in denen schon länger nicht mehr gelüftet worden ist. Die scheinbar unzähligen Räume erwecken den Eindruck, durch ein Labyrinth zu irren. Würde nicht das Sonnenlicht durch die Dachfenster brechen, ergriffe einen vielleicht ein leises Schaudern.

«Willkommen auf dem Twannberg», hat Christian Russi kurz zuvor zur Begrüssung gesagt. In der Boas-Gruppe, die schweizweit in verschiedenen Bereichen wie Hotels, Restaurants, Freizeit- und Spa-Resorts tätig ist, ist er zuständig für die Immobilien. Dazu gehört auch für jene, die weit oberhalb des Bielersees thront. Das Gebäude auf dem Twannberg hat dem Unternehmen in den vergangenen Jahren kein Glück gebracht. Als Hotel rentierte es nicht, danach fand sich kein Käufer. Das soll sich ändern. «Wir wollen, dass wieder Leben einkehrt», sagt Russi.

Das behindertengerechte Hotel Twannberg wurde Anfang der 80er-Jahre von einer Stiftung erbaut. Wegen ihrer futuristischen Architektur erlangte die Anlage grosse Bekanntheit. Die Nachrichtenagentur SDA schrieb 1993: «Wer sich auf dem alten Kurhaus-Weg von Magglingen aus dem Feriendorf nähert, wird beim ersten Blick an ein Schloss oder einen ‹Bangkok-Tempel› erinnert.» Die in Waben angeordneten Pavillons mit rotem Dachspitz hätten auch schon den Vergleich mit einer «Caran d’Ache»-Reklame provoziert. Der Zürcher Architekt Justus Dahinden habe für sein Projekt internationale Anerkennung erhalten, doch: «Bei den Einheimischen kam der moderne Bau anfangs weniger gut an.»

Nur das Nötigste erneuert

Am Äusseren hat sich seither nichts geändert – und scheinbar auch nicht im Inneren. Da sind noch alte Radios in die Kommoden eingebaut, die völlig aus der Zeit gefallen sind. Da ist noch dasselbe allgegenwärtige Rot: an Handläufen und Türgriffen, in Sofagarnituren und Treppenhäusern. Russi bestätigt, dass sich das Gebäude quasi in seinem Ursprungszustand befindet. «Gäste zeigen sich immer wieder erstaunt, dass das Hotel so gut erhalten ist.»

Auch in kommender Zeit steht keine grössere Renovation an. Das sei nicht nötig, sagt der Projektleiter. Vor allem aber will die Boas-Gruppe vorerst nicht so viel investieren. Schliesslich hat sie mit dem Hotel schon einmal viel Geld verloren (siehe Box am Textende). Stattdessen habe man lediglich «ein paar hunderttausend Franken» in das Nötigste investiert, etwa in die technische Infrastruktur. Das früher bei den Anwohnenden und Schulen auf dem Plateau de Diesse beliebte Hallenbad bleibt geschlossen – der Unterhalt wäre zu teuer.

Ein öffentliches Restaurant wird man ebenfalls vergeblich suchen. Zum Bedauern von Margrit Bohnenblust, Gemeindepräsidentin von Twann-Tüscherz: «Das ist für alle Wanderer natürlich bedauerlich, welche früher dort einen Zwischenhalt einlegen konnten.» Abgesehen davon ist sie voll des Lobes: Die Gemeinde sei sehr erfreut, dass das Hotel Twannberg wieder eröffnet werde. Endlich werde die «einzigartige Anlage mit fantastischer Aussicht» nach jahrelanger Schliessung wieder belebt – und damit den Gästen «ein Aufenthalt an einem der schönsten Orte unserer Gemeinde ermöglicht».

Abgespecktes Angebot

Nach der Schliessung sah sich die Boas-Gruppe dazu gezwungen, ein neues Konzept zu entwickeln. Die vorliegende Idee benötigt viel weniger Personal, was die Kosten tief halten soll. Es ist also vielleicht ein Projekt mit Abzügen, welches das Unternehmen hier präsentiert. Die Vorfreude von Christian Russi vermögen diese Einschränkungen aber nicht zu trüben. Im Twannberg Camps, so der neue Name, sollen künftig Gruppen untergebracht werden, für Lager, Seminare, Familienfeiern, Hochzeiten und Geburtstage. Er selbst habe in seinem Leben schon an zahlreichen Lagern teilgenommen und dabei tolle Moment erlebt. «Ich freue mich deshalb sehr auf die vielen Menschen, die den Twannberg mit Leben und Lachen füllen.»

Das Lagerhaus sei ideal für Gruppen ab 40 Personen, schwärmt der Projektleiter. Es gebe keine dicht befahrene Strasse, man befinde sich inmitten der Natur und das Gebäude sei schlicht einzigartig. Unter anderem bietet es eine Turnhalle – sowie Aussicht auf den See und bei klarer Sicht auf die Alpen. Eine grosse Küche ist vorhanden, kochen müssen die Gäste jedoch selbst. Das Personal kommt je nach Bedarf zum Einsatz, ist aber nicht dauerhaft vor Ort.

Lager mit 100 Kindern

Christian Russi zeigt sich überzeugt, dass Twannberg Camps funktionieren kann. In der Region gebe es nicht viele vergleichbare Lagerhäuser. Schon bald soll es auf einer Buchungsplattform für Gruppenunterkünfte gelistet werden. Der erste Aufenthalt steht zudem kurz bevor: Am Wochenende startet ein zweiwöchiges Lager mit über 100 Kindern. Es gebe zudem weitere Anfragen, so Russi.

Für die Boas-Gruppe steht viel auf dem Spiel. Seit sechs Jahren steht das Hotel leer. In der ganzen Zeit gab es keine ernsthaften Interessenten. Lediglich der Kanton habe kurzzeitig erwägt, auf dem Twannberg ukrainische Flüchtlinge unterzubringen. Unterhaltskosten hat das Gebäude in dieser ganzen Zeit trotzdem verschlungen. Jetzt soll es deshalb endlich aufwärtsgehen.

Eine bewegte Geschichte Infos einblenden 1984 wird das Feriendorf Twannberg als Ort eröffnet, an dem behinderte Menschen Ferien verbringen können

2008 muss die Stiftung den Betrieb wegen mangelnden finanziellen Mitteln schliessen

Im Februar 2009 begräbt der Verein Jugendherberge Schweiz seine Pläne, das Feriendorf in eine Jugendherberge umzuwandeln. Die Stiftung vermietet das Haus an den kantonalen Migrationsdienst. Im Mai kündigt der Kanton den Vertrag, ohne dass je Asylbewerber eingezogen sind. Noch im selben Monat wird die Liegenschaft an die Boas-Gruppe verkauft

Im September 2009 geht das Hotel Twannberg auf

2016 wird die Schliessung bekannt. «Es kamen einfach zu wenig Gäste», sagte Immobilienunternehmer Bernard Russi gegenüber dem BT. «Jahr für Jahr haben wir mit dem Hotel hunderttausende von Franken verloren.»

2017 will der Verein Twannberg ein soziales Projekt auf die Beine stellen. Es wird nie realisiert

2019 werden die Räumlichkeiten vorübergehend von Bewohnern eines Behindertenheimes belegt

Am 1. Juli 2022 eröffnet die Boas-Gruppe die Unterkunft als Twannberg Camps wieder

