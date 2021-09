Tiersafaris in der Schweiz – Auge in Auge mit der Steingeiss Das Wort Safari verbindet man gern mit Afrikareisen. Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, ist aber auch hierzulande ein ganz besonderes Erlebnis – gerade zur Herbstzeit. Anita Suter

Eine Steingeiss läuft den Alpensafari-Teilnehmenden über den Weg, die Menschen und der Lärm eines über dem Niederhorn kreisenden Helikopters scheint sie nicht gross zu beeindrucken. Foto: Anita Suter

«Oje. Muss dieser Helikopter genau jetzt hier durchfliegen?», denken sich die Zweibeiner, und fürchten sogleich um ihren Erfolg in Sachen Wildtiersichtung. Pustekuchen – findet die Steingeiss, die uns kurze Zeit später unbeeindruckt von Mensch und Maschine am Wegrand vor die Kameralinsen läuft. So nah, dass wir die zur Verfügung gestellten Feldstecher für den Moment getrost an unserem Nacken baumeln lassen.

Unabdingbar waren die kostbaren Sehhilfen hingegen eine halbe Stunde vorher zum Beobachten der in sicherer Entfernung herumtollenden jungen Gämsen gewesen. Jöööh!