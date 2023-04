Verzögerung bei Sanierung der Uetliberg-Bahn – Auftrag von 57 Millionen Franken unter der Hand vergeben Wegen eines Fehlers bei der Ausschreibung muss die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn diese neu starten. Das hat Folgen für die Passagiere – sie müssen länger warten. Arthur Rutishauser

Die Uetliberg-Bahn hat einen Auftrag von 57 Millionen Franken ohne Ausschreibung freihändig an Siemens vergeben. Das muss jetzt korrigiert werden. Foto: Samuel Schalch

Reto von Planta spricht Klartext: «Die Infrastruktur der SZU ist in einem schlechten Zustand.» Darum, so der Infrastruktur-Chef der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), fallen in den nächsten Jahren grosse Investitionen an. Die Strecke auf den Zürcher Hausberg Uetliberg muss zudem ausgebaut werden, damit der Taktfahrplan zumindest im Stadtgebiet auf 7,5 Minuten verkürzt werden kann. Heute verkehrt das Uetliberg-Bähnli nur alle 15 Minuten, und auch das nicht auf der ganzen Strecke.