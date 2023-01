Schwimmbad Hirzenfeld – Aufs Hirzi will man trotz knappen Finanzen nicht verzichten Die Gemeindeparlamente Münchenbuchsee und Zollikofen unterstützen die Sanierung. Diese ist mit acht Millionen Franken teuer, aber alternativlos. Hans Ulrich Schaad Simon Wälti

Für nächsten Winter ist im Hirzi die erste Etappe der Badi-Sanierung geplant. Foto: Raphael Moser

Seit rund 40 Jahren vergnügen sich die Gäste im Sportzentrum Hirzenfeld, an der Grenze der beiden Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen. Im Sommer in der Badi, im Winter auf der Eisbahn. Doch der Zahn der Zeit nagt am «Hirzi», wie die Anlage von der Bevölkerung liebevoll genannt wird. Die beiden Gemeinden müssen viel Geld in die Hand nehmen, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.