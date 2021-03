Dunkelheit für den Klimaschutz – Aufruf zum Lichterlöschen um 20.30 Uhr In der Nacht der Zeitumstellung sollen die Sterne wieder einmal richtig gut sichtbar sein. Die «Earth Hour» soll dabei helfen, Energie zu sparen, Tiere zu schützen – und besser zu schlafen.

Zwischen Atlantik und Sahara: So hell leuchtet Europa, wenn nicht gerade die «Earth Hour» stattfindet. (Zusammengesetzte Aufnahme) Foto: Smithsonian (Keystone)

Um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sind die Städte der ganzen Welt auch in diesem Jahr aufgerufen, am Samstag die Beleuchtung von Denkmälern zu löschen. Zahlreiche Städte und Gemeinden in der Schweiz werden an der Aktion zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr teilnehmen.

Die nächsten Jahre werden für die Bekämpfung der Klimakrise entscheidend sein, wie die Umweltorganisation WWF in einer Mitteilung in Erinnerung rief. Wenn wir die Klimaerwärmung nicht aufhalten können, werde das katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur haben.

Die «Earth Hour» startete 2007 als gemeinsame Aktion von Sydney und WWF Australien und breitete sich schliesslich weltweit aus. Grosse Monumente wie das Empire State Building in New York, der Eiffelturm in Paris, die Akropolis in Athen und die Pyramiden in Gizeh wurden schon für eine Stunde in Dunkelheit getaucht. In der Schweiz waren es der Jet d’Eau in Genf, die Kathedralen von Lausanne und Freiburg, das Schloss in Bellinzona oder die Kapellbrücke in Luzern.

Dunkelheit in Singapur und Bangkok

Zum Auftakt wurden heute um 20.30 Uhr Ortszeit die Skylines asiatischer Metropolen von Singapur bis Hongkong in Dunkelheit gehüllt, ebenso Sydneys berühmtes Opernhaus. Auch die Menschen waren aufgefordert, am Abend für eine Stunde in ihren Wohnungen das Licht auszuschalten, um ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen.

In Singapur sahen die Menschen an der berühmten Marina Bay zu, wie die Wolkenkratzer im Dunkeln verschwanden. In Hongkong sahen die Menschen an Aussichtspunkten über der Stadt zu, wie die Lichter an den vielen Wolkenkratzern gedimmt wurden. In Thailand wurde Bangkoks beliebtes Einkaufszentrum Central World dunkel, innen ging das geschäftige Treiben allerdings bei Licht weiter.

Das Marina Bay in Singapur vor und während der «Earth Hour». (21. März 2021) Foto: Roslan Rahman (AFP)

SDA/oli