Massnahmen-Kritiker in der Politik – «Aufrecht» und ungreifbar In Bern kandidieren Corona-Kritiker erstmals für ein Kantonsparlament. Doch was wollen sie dort eigentlich? Mathias Streit

Im Kongresszentrum Kreuz stellte «Aufrecht» am Montag einige seiner Kandidierenden für den Grossen Rat vor. Foto: Nicole Philipp

Der Verein der Massnahmen-Kritiker will in die Politik. Die anstehenden Kantonalwahlen in Bern sollen dabei als erster Test dienen: Wie gross ist das Mobilisierungspotenzial der selbsternannten «Bewegung»? Am Montag hat «Aufrecht Bern» seine Kandidierenden vorgestellt. Bloss: Wirklich greifbar ist die Gruppierung weiterhin nicht.

«Wir sind keine Protestbewegung», sagt Mark Steiner, Kampagnenleiter von «Aufrecht Bern». Die Aussage steht in deutlichem Widerspruch zur Tatsache, dass weder Steiner noch seine Mitstreiter anlässlich der Präsentation eine Maske tragen. Oder zum Fakt, dass führende Vertreter der Gruppierung massnahmenkritische Demonstrationen mitorganisiert haben.