Breitensport-Training trotz Corona – Auflagen, Aussetzer und Absperrband Seit dem 11. Mai dürfen sie wieder ran: Vier Breitensport-Clubs gewähren Einblicke, wie sie die Schutzkonzepte umgesetzt haben und ihren Trainingsalltag bestreiten. Erik Hasselberg , Fabian Sangines , Marco Spycher

Die Zonenaufteilung: Ein Hauptbestandteil bei Training unter Corona-Bedingungen, auch beim Fussball. Foto: Anna-Tia Buss

Gross war die Erleichterung im Schweizer Sport, als der Bundesrat Ende April verkündet hatte, dass ab Mitte Mai wieder Trainings erlaubt sein würden. Doch nur wenige Vereine und Clubs wagten den Schritt. Zu hoch waren die gesetzlichen Hürden: Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Wahrung des Mindestabstands von zwei Metern, Trainieren in einer Gruppe von maximal fünf Personen ohne Körperkontakt. Sportartenspezifische Schutzkonzepte mussten erstellt werden, um eine schrittweise Rückkehr in die Normalität zu ermöglichen. Wir zeigen, wie vier Vereine aus Bern und Zürich diese Konzepte in den vergangenen Wochen umgesetzt haben.