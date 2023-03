Sweet Home: Die ersten Frühlingsblumen – Aufgepasst, es blüht wieder! Nach den Schneeglöckchen kommen nun die Krokusse, die Primeln – und die Vorfreude auf den Frühling wächst. Wie Sie die Frühlingsgefühle in den Wochenanfang zaubern. Marianne Kohler Nizamuddin

Wieso Blumen dem Zuhause immer guttun

Blumen bringen Farbe, Schönheit und ein Stück Natur ins Haus. Vase, Bank und Foto: Broste Copenhagen

Letzten Freitag habe ich einem Freund aus New York den Markt am Zürcher Bürkliplatz gezeigt und war enttäuscht, dass da nur Tulpen und einige Osterglocken zu finden waren. Aber eben die Saison! Alle anderen Blumen, die auf den Ständen angeboten werden, sind aus Holland oder von anderswo. Sie stecken auch in den weissen, konischen Plastikkübeln vom Blumengrossmarkt.

Es ist erstaunlich, wie gross der Unterschied ist zu den «echten» Blumen, die jetzt in den Gärten wachsen. Diese duften besser, halten länger und sind schlicht schöner. Blumen tun auf jeden Fall der Wohnung ebenso gut wie dem Gefühl. Wenn Blumen im Haus sind, wirkt automatisch alles schöner. Sie heissen uns alle willkommen – nicht nur Gäste. Es lohnt sich, Blumen auch für sich selbst zu kaufen und sich mit ihnen zu verwöhnen. Zudem beginnt man automatisch, mit einem eingestellten Blumenstrauss auch alles drumherum schöner zu richten.

Auf Fotosafari

Die ersten Schlüsselblümchen im Wald. Foto: MKN

Momentan spriessen die ersten Schlüsselblümchen aus dem noch braunen Waldboden voller trockener Blätter. Die ersten Blumen wirken da wie kleine Wunder. Ich pflücke nie Blumen, sondern knipse sie mit dem Handy. Irgendwie finde ich es traurig, Blumen zu pflücken und sie nach Hause zu tragen, während sie langsam in der Hand welken. Deshalb rufe ich zur Blumen-Fotosafari auf: Sie zu entdecken und ein bisschen etwas von ihrer Schönheit festzuhalten, lehrt auch besser hinzuschauen, achtsamer zur werden und sich an den kleinen Dingen zu erfreuen, wie an den ersten Frühlingsboten.

Der Gartenflüsterer

Das Reich des grossen englischen Gartenjournalisten Monty Don. Foto über: @themontydon

Viele spazieren mit den Kopfhörern in den Ohren durch die Strassen und die Natur. Meine Freundin meint, dass die meisten interessante Podcasts hören. Ich bin mehr ein visueller Mensch. Draussen möchte ich mir meine eigenen Gedanken machen zum dem, was rund um mich herum passiert, und nicht etwas ganz anderes hören. Auch verhindern Kopfhörer den Kontakt zu anderen, man ist einfach eingeschlossen mit sich und seiner Welt.

Aber daheim lenke ich mich gerne manchmal ein bisschen ab – und stelle dazu lieber den Fernseher an. Und da sehe ich Monty Don und seine fantastischen Gartensendungen, mein Favorit. Schon seine Stimme entschleunigt sofort. Er bringt nicht nur mit seiner Gartenkunst, sondern auch mit seiner ganzen Persönlichkeit die Blumen zum Spriessen. Folgen Sie ihm auch auf Instagram @themontydon und nehmen Sie teil an seiner Welt und seinen wunderbaren Tipps rund um den Garten. Das macht auch Freude, wenn man keinen grünen Daumen hat.

Parks, die Gärten für alle

Daisy in einem Zürcher Park mitten in einem Krokusfeld. Foto: MKN

Auch wenn wir hier keine englischen Gärten haben, sind da immerhin die Parks. Es lohnt sich, Stadtspaziergänge in die Parks auszudehnen, denn sie sind Oasen der Ruhe und der Schönheit. Besonders schön ist dabei, das Wachstum der Blumen und die unterschiedlichen Jahreszeiten zu erleben.

Der Poet

Cottageromantik aus England im Zuhause eines Gartenarchitekten. Foto: @sean_anthony_pritchard

Der englische Landschaftsgärtner Sean Anthony Pritchard entführt mit seinem Instagram-Account in die wunderschöne, idyllische Welt der englischen Cottages. Ich stelle mit dabei immer vor, wie es wohl sein muss, mit der Gartenschere in den eigenen Garten zu gehen und ein kleines Stück davon ins Haus zu zaubern. Das gelingt dem Fachmann auf besonders stilvolle und gemütliche Weise. Pritchards Welt strahlt die Poesie der einfachen Schönheit aus und macht Lust, sich auch zu Hause in der Stadtwohnung in den Sessel kuscheln und in ein schönes Gartenbuch zu tauchen. Lesen Sie zum Beispiel über Sissinghurst, den weissen Garten, den die legendäre Vita Sackville West kreiert hat.

Das schönste Kleid für Tulpen

Tulpen, stilvoll eingestellt. Pflanzenkübel und Foto: Matilda Goad

Was man seit Weihnachten (und noch eine ganze Weile) zuhauf in allen Supermärkten und auf dem Markt findet, sind Tulpen. In diesem eleganten gestreiften Kübel, den es in verschiedenen Farben gibt, sehen sie besonders chic aus. Der Kübel ist aus der kleinen, aparten Kollektion der englischen Interiorredaktorin Matilda Goad. Sich ein bisschen auf ihrem Webshop zu vertun, ist wie ein kleiner Besuch in England.

Blütenzauber

Poetischer Strauss mit Frühlingsblumen. Foto über: Aesme

England ist nicht nur das Land der Gärten, sondern auch das der talentiertesten Floristen. Die Poesie und Schönheit, die diesen Beruf ausmachen, sind in diesem Frühlingsstrauss des Blumenateliers Aesme besonders schön zu sehen. Dass es auf einem Buch von Colefax & Fowler steht, kommt nicht von ungefähr: Colefax & Fowler ist die berühmteste Textilfirma, die sich auf Chintz spezialisierte. Chintz sind Baumwollstoffe, die vornehmlich Blumenmuster zeigen und mit einer Art Wachsappretur versehen sind. Diese macht die Stoffe robust und abwaschbar und lässt sie wie Seide glänzen. Mit geblumtem Chintz wurden Sessel und Sofas in den grossen englischen Landhäusern bezogen.

Das Märchen

Fabulöses Blumenarrangement der englischen Floristin Anne Potter von Swallow & Damsons. Foto: Swallow &Damsons

Die Kreationen des englischen Floristikstudios Swallow & Damsons gehen weiter als das blosse Arrangement oder den fantastischen Hochzeitsstrauss. Sie erzählen oft ganze Märchen. Lassen Sie sich von Anna Potters Blumenmärchen inspirieren, kombinieren Sie Blümchen im Topf mit solchen in der Vase und mischen sie auch anderes unter; hier sind es Spielzeugtiere.

Die Vasen

Frühlingsblumen in bunten Glasvasen. Foto: Broste Copenhagen

Blumen brauchen Vasen. Auch wenn sie in Krügen, Gläsern oder Kübeln durchaus schön wirken; klassisch und edel sind passende Vasen wie diese schlichten formschönen Glasfaservasen in dezenten sinnlichen Farben, von Broste Copenhagen.

Der Frühling

Magnolien im Jardin du Palais Royal. Foto: MKN

Er kommt, der Frühling! Dieses Bild ist vom letzten März in Paris im Jardin du Palais Royal. Da blühten die Magnolien, die Hyazinthen, die Tulpen und vieles mehr. Paris ist im Frühling am allerschönsten, und ich habe fest eine kleine Reise geplant, denn schliesslich liegt diese grossartige Stadt nur viereinhalb Zugstunden von Zürich entfernt. Auch im Tessin blühen die Magnolien übrigens früher, und dieses Ziel liegt noch näher. Freuen Sie sich also auf die schöne Jahreszeit, schmieden Sie Pläne – und gehen Sie sich Blumen kaufen!

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

