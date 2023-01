Massendemo gegen Regierung in Israel – «Aufgeben ist keine Option» Mehr als 80’000 Menschen demonstrieren gegen die Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu. Sie warnen vor diktatorischen Zuständen. Peter Münch aus Tel Aviv

«Hände weg vom obersten Gericht»: Grossdemonstration in Tel Aviv gegen die Justizpläne der Regierung. Foto: Keystone

Wenn es mal regnet in Tel Aviv, dann regnet es richtig, aber nicht immer zur rechten Zeit. Als am Samstagabend die Demonstration gegen Israels neue rechts-religiöse Regierung beginnen soll, da öffnet der Himmel seine Schleusen, auch Donner grollt und ein paar Blitze zucken. Dicht gedrängt steht die Menge auf dem Habima-Platz, Schulter an Schulter, Schirm an Schirm, und wer keinen Schirm hat, ist ganz schnell nass bis auf die Haut. Mittendrin steht Tsvia Litevsky. «Was für ein schöner Regen», sagt sie und strahlt. «Das ist ein Test für uns.»