Auf der Autobahn gedreht – Auffahrkollision von zwei Lieferwagen auf der A1 bei Kernenried BE Nach einem Unfall auf der A1 kam es am Donnerstagnachmittag zu einem mehrstündigen Stau. Eine Person musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Angehörige der Kantonspolizei Bern sind mit einem Auffahrunfall auf der A1 beschäftigt gewesen. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Zwei Lieferwagen sind am Donnerstagnachmittag in einen Auffahrunfall auf der A1 bei Kernenried BE verwickelt gewesen. Die Beifahrerin eines unbeteiligten Autos musste nach einer Vollbremsung zur Kontrolle ins Spital.

Die Unfallmeldung ging gegen 16 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Zwei Lieferwagen waren gemäss den Angaben im stockenden Verkehr hintereinander auf der Überholspur Richtung Kirchberg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen fuhren sie kurz nach dem Rastplatz Hurst aufeinander auf.

Durch den Aufprall drehte sich der vordere Lieferwagen, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam schliesslich auf dem Normal- und Pannenstreifen zum Stillstand. Der zweite Lieferwagen blieb auf dem Pannenstreifen stehen.

Dahinter musste ein unbeteiligtes Auto voll abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Beifahrerin im Wagen musste aber zur Kontrolle in eine Spital gebracht werden, wie es in der Mitteilung hiess. Die Lenker der beiden Lieferwagen blieben unverletzt. In der Folge kam es bei teilweise abgesperrten Unfallstelle während rund zwei Stunden zu Rückstau.

