Auf der A6 bei Aegerten – Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen – ein Autofahrer leicht verletzt Am Montagabend hat sich auf der A6 bei Aegerten eine Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen ereignet. Ein Autolenker wurde leicht verletzt, es kam zu einem erheblichem Rückstau.

Die Kantonspolizei ermittelt nach dem Unfall bei Aegerten. Foto: Keystone (Symbolbild)

Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren drei Autos und ein Lieferwagen mit Anhänger von Lyss herkommend in Fahrtrichtung Biel unterwegs, als es aus bisher ungeklärten Gründen zur Auffahrkollision kam. Der Fahrstreifen musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr konnte die Unfallstelle aber zwischenzeitlich passieren. Die Autobahneinfahrten Lyss Nord und Studen in Richtung Biel wurden gesperrt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.