Vor der grossen Ladenöffnung – Aufbruchstimmung bei den Berner Altstadtläden Am Montag dürfen alle Läden wieder öffnen. Gerade die Fachgeschäfte der unteren Altstadt könnten einen positiven Corona-Effekt verspüren. Mischa Stünzi

Oliver Netthoevel von Teo Jakob sieht die grosse Herausforderung darin, dass überhaupt wieder Leute in die Stadt kommen . Foto: Adrian Moser

In Berns unterer Altstadt herrscht Aufbruchstimmung: In der Kramgasse putzt eine Gewerblerin gerade die Scheiben ihrer Modeboutique. Und in der Gerechtigkeitsgasse begutachten zwei Verkäuferinnen das neu eingerichtete Schaufenster. Alle wollen bereit sein, wenn die Läden am Montag nach fast acht Wochen Zwangspause wieder öffnen dürfen.