YB vor der Sommerpause – Auf YB warten viele Veränderungen Aus einer enttäuschenden Rückrunde resultieren Ideen für einen Umbruch: Wo bei den Young Boys die grössten Baustellen liegen. Und welche Personalie noch wichtiger als der Trainer ist. Fabian Sangines Moritz Marthaler

Gute Laune zum Abschluss: Die Young Boys vor zwei Wochen nach dem 4:1 gegen St. Gallen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Reicht «Neuzugang» Nsame – oder woher weht der frische Wind im Sturm?

Der eine grüsste am Sonntagabend adrett in Zivil und als Torschützenkönig: verhindert wegen Verletzung. Der andere war am Wochenende in keinem Stadion: bei Venezia nicht einmal im Aufgebot, ausser Rang und Traktanden gerutscht. Jordan Siebatcheu ist der beste Einzelspieler einer durchwachsenen YB-Saison, seine 27 Saisontore machen ihn auch zu dem Fussballer, der den Young Boys im Sommer am meisten einbringen könnte. Und Jean-Pierre Nsame war vor einem Jahr mit seinem Achillessehnenriss der grosse Pechvogel, jetzt ist er gar einer der Verlierer der Saison.