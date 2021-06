Hallo und willkommen!

Es ist der letzte Abend der Vorrunde an der EM – und es stehen grosse Entscheidungen an. Nicht nur ist in zwei Stunden klar, wer in der allseits als «Todeszone» bekannten Gruppe F weiterkommt, sondern auch, auf wen die Schweiz in ihrem Achtelfinal am Montagabend in Budapest trifft. Es wird der Sieger der Gruppe F sein und nicht Belgien – soviel ist seit den Vorabendspielen klar.