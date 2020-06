Kommentar zu den Polizei-Protesten – Auf welche Art solidarisch sein? Als privilegierter Mensch muss man sich gegen Diskriminierung einsetzen. Mit Demut. Meinung Salome Müller

Es braucht die Solidarität von Menschen, die weiss und privilegiert sind: Demonstration gegen Rassismus in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Die Proteste in den USA, die seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd andauern, haben in Europa Widerhall gefunden. Menschen gingen in London, Berlin, Zürich auf die Strasse, um Solidarität mit People of Colour zu bekunden.