Berner Pharma- und Apothekenkonzern – Auf und ab bei Galenica im Corona-Jahr Die Galenica-Gruppe hat weniger Umsatz mit Erkältungs- und Grippemedikamenten erzielt und dafür ihre Marktanteile gesteigert.

Der neue Galenica-Chef Marc Werner erlebte ein besonderes erstes Amtsjahr. Foto: zvg

Der Berner Pharma- und Apothekenkonzern Galenica verzeichnet für 2020 einen Buchgewinn in der Höhe von 43 Millionen Franken. Dieser entstand zum grössten Teil durch die Anpassung der Umwandlungssätze in der Pensionskasse und erhöhte den ausgewiesenen Betriebsgewinn (Ebit) um 26 Prozent auf 213,3 Millionen Franken sowie den Reingewinn um 38 Prozent auf 172,7 Millionen. Der um diesen Effekt bereinigte Gewinn beträgt 138 Millionen Franken, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2019.

Die Pandemie habe zu Umsatzeinbrüchen in Apotheken an Hochfrequenzstandorten sowie einem geringeren Absatz von Erkältungs- und Grippemedikamenten sowie Reisemedikamenten geführt, teilt die Galenica mit. Den negativen Einfluss auf den Gewinn schätzt die Gruppe auf 8 bis 10 Millionen Franken. Marktanteilsgewinne im Grosshandel, eine Verdreifachung des Online-Umsatzes sowie die Expansion des Apothekennetzes hätten diese Verluste aber mehr als kompensiert.

An die Aktionäre will Galenica eine Dividende auf Vorjahresniveau ausschütten. Geplant ist die Zahlung von 1.80 Franken je Anteilsschein. Die Generalversammlung vom 12. Mai 2021 soll wegen der weiter geltenden Corona-Massnahmen digital und in reduzierter Form abgehalten werden.

Mit den vorgelegten Gewinnzahlen auf vergleichbarer Basis liegt Galenica im Rahmen der Erwartungen. Allerdings hatte der Konzern bereits bei Veröffentlichung der Umsatzzahlen im Januar angekündigt, dass der Gewinn in etwa wie ausgewiesen ausfallen werde.

Für das laufenden Jahr stellt der Apotheken- und Gesundheitskonzern nun weiteres Wachstum in Aussicht. Beim Umsatz peilt die Gruppe ein Wachstum im Bereich von 1 bis 3 Prozent an und der Betriebsgewinn soll sich bereinigt zwischen 2 und 5 Prozent verbessern. Dabei geht das Unternehmen in den ersten Monaten von einem anhaltend negativen Einfluss durch Covid-19 aus.

So werde sich das Ausbleiben von saisonalen Erkältungskrankheiten und der Grippewelle sowie die anhaltend geringe Mobilität insbesondere auf die Umsätze der Apotheken an Hochfrequenzstandorten und bei Verfora negativ auswirken. Ab dem zweiten Quartal rechnet die Gruppe dann aber mit einer deutlich verbesserten und normalisierten Geschäftslage.

Darüber hinaus präsentiert die Gruppe noch ihre längerfristigen Ziele. So rechnet Galenica in den kommenden Jahren mit einem Marktwachstum zwischen 1 und 2 Prozent. In diesem Umfeld werde man die strategischen Programme konsequent umsetzen und das Apothekennetz weiter ausbauen und optimieren um am Ende stärker als der Markt zu wachsen.

Mittelfristig, also bis in drei bis fünf Jahren, soll die Umsatzrentabilität im neuen Segment Products & Care auf über 8 Prozent und im neuen Segment Logistics & IT auf bis zu 2 Prozent erhöht werden.

SDA