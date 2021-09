Zahl der Studis nimmt ab – Auf Reisen statt an der Uni An der Universität Bern beginnen dieses Semester etwas weniger Studis als noch vor einem Jahr. Sophie Reinhardt

Seit dieser Woche läuft an den Berner Hochschulen der Unterricht wieder – mit Maskenpflicht. Foto: Raphael Moser

Für rund 18’400 Studierende hat am Montag das neue Semester an der Universität Bern begonnen. Im aktuellen Herbstsemester ist die Gesamtzahl der Studierenden im Vergleich zum Vorjahr leicht

zurückgegangen. Dies hänge möglicherweise damit zusammen, dass Maturandinnen und Maturanden im Vergleich zum letzten Jahr vermehrt ein Zwischenjahr oder Reisen eingelegt haben könnten, heisst es in einer Medienmitteilung der Universität Bern.

Aufgrund der Pandemie waren Reisen und Sprachaufenthalte im Ausland vergangenes Jahr nicht oder nur erschwert möglich. Insgesamt wird mit rund 2400 Studierenden gerechnet, die diese Woche neu ein Bachelorstudium an der Universität Bern aufnehmen wollen. Die Medizinische Fakultät ist mit rund 3600 Studierenden weiterhin die grösste Fakultät, gefolgt von der philosophisch-humanwissenschaftlichen.

Gesundheitsberufe boomen

Die Entwicklung bei den mutmasslich verreisten Maturandinnen und Maturanden betrifft jedoch nicht die Berner Fachhochschule und die PH Bern. Beide verzeichnen dieses Jahr einen Zuwachs bei den Anmeldungen. An der Fachhochschule starten dieses Semester rund 2500 neue Bachelor- und Masterstudenten ins Studium. Dies seien rund vier Prozent mehr als vor einem Jahr, teilt die Fachhochschule mit. Die meisten Neueintritte verzeichnen die Departemente Wirtschaft und Gesundheit. Bereits letztes Jahr war eine Rekordzahl an Anmeldungen für den Studiengang Pflege eingegangen. Insgesamt studieren dieses Jahr an der Fachhochschule über 7700 Studenten und Studentinnen in einem Bachelor- oder Masterstudium. Das sind drei Prozent mehr als im letzten Jahr zum selben Zeitpunkt. Auch die PH teilt mit, es hätten sich mehr Studierende angemeldet als im Vorjahr. Den grössten Zuwachs verzeichne hier das Institut für Heilpädagogik.

