Wie gefragt ist ein 52-jähriger Trainer ohne viel Erfahrung als Headcoach auf dem Arbeitsmarkt?

Das kommt aufs Land und die Liga an. Ist es mein Anspruch, als Cheftrainer in der Schweiz zu bleiben? Dann wird es sehr schwierig, weil die Jobs quasi vergeben sind. Ich habe gewisse Erwartungen, aber ich wäre mir nicht zu schade, wieder als Assistent zu arbeiten. Sicher: Ich bin nicht in der Position, in der ich mit den Fingern schnippen kann und sofort reihenweise Angebote kriege.