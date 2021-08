Gastrokritik L’Escarbot, Le Landeron NE – Auf Kurzurlaub bei den Compatriotes Der Testesser überschreitet diesmal den üblichen Gastro-Rayon. Es hat sich gelohnt, denn manchmal ist das Gras ennet dem Zaun tatsächlich grüner. Markus Dütschler

Am Restaurant L’Escarbot in Le Landeron sollten Gourmets nicht achtlos vorübergehen. Foto: Markus Dütschler

Vor einer guten halben Stunde waren wir noch in Bern. Nun sitzen wir im Städtchen Le Landeron unter schattigen Bäumen auf dem Hauptplatz zwischen den Häuserreihen. An den Tischen rundherum wird französisch parliert, sodass wir uns wie in Kurzferien in Frankreich fühlen. Moment: Ist Le Landeron nicht im Kanton Neuenburg?

Ja, ist es. Doch nun, da die Tage der Rubrik «Aufgetischt» in ihrer jetzigen Form gezählt sind, schlagen wir etwas über die Stränge. Abgesehen davon sind es von der bernischen Grenze lediglich 400 Meter bis zum Restaurant L’Escarbot. So viel Abweichung muss erlaubt sein. Der Testesser und die beste Begleiterin von allen kennen das Lokal dem Namen nach, figuriert es doch seit Jahren im «Gault Millau». Der Name scheint darum jeweils auf, wenn wir zu zweit die Einträge auf der vom «Bund» definierten Feinschmeckerregion kontrollieren, zu der auch Teile der angrenzenden Kantone gehören.