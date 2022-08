Trotz sehr hoher Inflation – Auf Kuba öffnet nach vielen Jahren wieder eine Konfitürenfabrik Auf der sozialistischen Karibikinsel werden ab September wieder Guetzli und Konfi hergestellt. Doch den eklatanten Mangel an Nahrungsmitteln, Medikamenten und Strom kann das nicht überdecken. Benedikt Peters

Ein Karton Eier kostet auf dem kubanischen Schwarzmarkt aktuell 1200 kubanische Pesos. Eine Ärztin verdient monatlich 5000 Pesos. Foto: Keystone

Als Feigenblatt bezeichnet man für gewöhnlich etwas, das nur allzu schlecht geeignet ist, die Wahrheit zu überdecken. Aus Feigen lässt sich bekanntlich auch Konfitüre herstellen, und damit wäre man dann schon recht genau beim Thema.

Wie der kubanische Sender Radio Rebelde unlängst meldete, können sich die Kubaner wieder einmal freuen über die nächste Errungenschaft des real existierenden karibischen Sozialismus: Die Konfitüre ist bald zurück auf der Insel.

Die heimischen Hersteller hatten in den vergangenen Jahren die Produktion in weiten Teilen eingestellt, es fehlten Zutaten, die Maschinen waren kaputt. Von September an aber, so berichtet der Radiosender, soll alles anders werden. Dann beginne die Produktion eines kubanisch-slowakischen Joint Ventures in der Provinz Villa Clara. 17’000 Tonnen Konfitüre sollen jährlich hergestellt und diese dann grösstenteils für den heimischen Markt weiterverarbeitet werden – zu Guetzli und Bonbons zum Beispiel.

Kuba in der Dauerkrise

Klingt nach süssen Zeiten. Aber, Stichwort Feigenblatt, die Wirklichkeit auf der Karibikinsel ist eine völlig andere. Die Frage ist zum Beispiel, wer sich die Konfitüren und Guetzli überhaupt noch leisten können soll. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre und dem damit einhergehenden Wegfall der sozialistischen Wirtschaftshilfe steckt Kuba in einer Art Dauerkrise, mit der sich die Menschen, die blieben, irgendwie arrangierten.

So schlimm wie seit vergangenem Sommer aber war es lange nicht mehr. Die Inflation geht durch die Decke, ein Karton Eier kostet auf dem Schwarzmarkt 1200 kubanische Pesos, eine Flasche Speiseöl 700. Ein Arzt kann sich somit im Monat drei Eierkartons und zwei Flaschen Öl leisten, sein staatliches Gehalt beträgt 5000 Pesos. Selbst Medikamente seien inzwischen knapp, berichten Anwohner, und ständig falle der Strom aus. Der beliebte Karneval von Havanna: abgesagt.

Misere wegen verunglückten Wirtschaftsreformen

Das Exil gehört zur Identität des Landes, schon immer haben viele Kubaner versucht, die Insel zu verlassen. So viele wie zuletzt aber waren es seit der Machtübernahme der Castros 1959 noch nie: 140’000 gingen allein in den vergangenen acht Monaten. Im Juli 2021 kam es zu grossen Protesten, die die Regierung mithilfe von Gewalt und drakonischen Haftstrafen niederschlug. Doch gebessert hat sich seitdem nichts. «Das Fass hier ist kurz vor dem Überlaufen», sagte ein Einwohner Havannas neulich der Zeitung «El País».

Schuld an der Misere sind verunglückte Wirtschaftsreformen der Regierung ebenso wie US-Sanktionen, die zum grossen Teil noch unter Ex-Präsident Donald Trump beschlossen wurden. Sein Nachfolger Joe Biden hat sie bisher aber kaum zurückgedreht. Wegen der Corona-Pandemie bleiben ausserdem die Touristen weg, damit versiegt eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Das Geld fehlt wiederum, um in die heimische Produktion zu investieren – ein gefährlicher Kreislauf. Inzwischen wird sogar der eigentlich im Überfluss vorhandene Zucker knapp. Fraglich also, ob es mit der Konfitürenproduktion wirklich klappt.

