Fritz Jost chauffiert von Hugo Wilhelm, flankiert von Hanspeter von Känel, Bernhard Ogg und Dorothea Maurer. Foto: PD

Seit vier Jahren lebt Fritz Jost im Spiezer Solina. Der 82-Jährige ist nicht mehr allzu gut zu Fuss, und darum in seiner Mobilität eingeschränkt. Das Angebot, sich per Rollstuhlvelo durch die Gegend chauffieren zu lassen, lehnte er trotzdem dankend ab. Zur Umstimmung brauchte es da schon einen Wettbewerbsgewinn. «Den Gutschein für so eine Fahrt wollte ich dann doch nicht verfallen lassen», erklärt er in einer Mitteilung des Fördervereins Pro Senectute Frutigland-Niedersimmental sowie der Fachstelle 60+ Spiez.

Und so liess sich der Senior, der selber viele Jahre im Hausdienst und in der Alterspflege gearbeitet hatte, auf das neuste von vier Rollstuhlvelos der Institution platzieren. «Die Fahrt über Land – zur Seewiese in Einigen und via Reutigen/Wimmis zurück – die stellte sich ganz einfach als Hit heraus», schwärmt er im Nachhinein. «Ich fühlte mich mit dem Fahrwind im Gesicht wie ein König und kann so ein Erlebnis nur empfehlen.»

Glücksgefühle vermitteln

Hugo Wilhelm ist ein Mitglied der Freiwilligenteams, welche die Fahrten möglich machen: «Wir sind meistens zu zweit während einer bis maximal anderthalb Stunden unterwegs. Das Angebot konzentriert sich auf den Sommer – von April bis Ende Oktober. Da sich unsere auf dem Gefährt gesicherten Passagiere nicht bewegen, würden sie in den kalten Jahreszeiten rasch frieren.»

«Es ist für mich toll, die Glücksgefühle der zum Teil über 90-Jährigen zu erleben.» Hugo Wilhelm, freiwilliger Fahrer

Alle seien sich bewusst, dass sie die Verantwortung für die ihnen anvertrauten Frauen und Männer tragen, betont er. «Es ist für mich toll, die Glücksgefühle der zum Teil über 90-Jährigen zu erleben. Sie äussern sich jeweils bei Gesprächen unterwegs auf der Tour durch die Natur oder am Schluss der Fahrten.»

Neuzugang im Sommer

Das Angebot mit den Rollstuhlvelos gebe es in der Solina seit 2016, sagt Hanspeter von Känel. Er ist Führungsverantwortlicher Liegenschaftsunterhalt und kümmert sich dabei auch um die Fahrräder. «Auf diesen Sommer haben wir das neuste Rollstuhlvelo in Betrieb genommen.» Albert Trummer, einer der Fahrer, habe die Komponenten aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen zusammengestellt und eine Dokumentation zu dieser Spezialanfertigung geschrieben.

«Wir sind froh um seine Kenntnisse, die uns auch bezüglich Unterhalt und Reparaturen zugute kommen.» Die Kosten für das rund 10’000 Franken teure Gerät haben sich die Stiftung Solina, die Gemeinde Spiez und der Förderverein Pro Senectute Frutigland-Niedersimmental geteilt.

«Momentan verfüge ich über eine Liste mit neun Fahrern und zwei Fahrerinnen.» Dorothea Maurer, Fachstelle 60+

Dorothea Maurer von der Fachstelle 60+ koordiniert das Rollstuhlvelo-Angebot über den Begegnungsdienst Spiez. «Momentan verfüge ich über eine Liste mit neun Fahrern und zwei Fahrerinnen.» Die zumeist pensionierten, leidenschaftlichen Velofahrenden würden ihre Einsätze unentgeltlich leisten. «Mobilitätseingeschränkte Menschen jeden Alters können sich für die Gratisfahrten melden. In der Regel fahren donnerstags jeweils zwei Teams am Vormittag und am Nachmittag, wobei auch zusätzliche Touren möglich sind.»



«Angebot für die ältere Generation»

Vom Angebot der Gemeinde und von Solina Spiez würden auch die Seniorenwohngemeinschaft Piccolo sowie das Alters- und Pflegeheim Eigen profitieren, sagt Dorothea Maurer. Spiez dürfe schon ein wenig Stolz sein: «Denn nebst diesem recht aussergewöhnlichen Projekt bieten wir ein generell breites Spektrum an Angeboten für die ältere Generation.»

Dieser Meinung ist auch Bernhard Ogg als Präsident des Fördervereins Pro Senectute Frutigland-Niedersimmental. «Seniorinnen und Senioren sollen weiter aktiv am Leben teilhaben und dieses geniessen.» Pro Senectute biete dazu nebst Beratungen auf sozialer Ebene vielfältige Angebote in Sport, Bildung und Kultur.

«Dabei geht es nicht um Konkurrenz – wir wollen vielmehr vermittelnd und ergänzend wirken», sagt er. Darum unterstütze man das Spiezer Rollstuhlvelo-Projekt. Und er hofft: «Vielleicht lässt sich diese Idee ja auch auf andere Standorte im Oberland übertragen…»

