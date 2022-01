Mehr Tempo bei Energiewende – Auf jedes Dach soll eine Solaranlage Die Kantone erwägen eine Solar-Pflicht für Hauseigentümer, auch bei bestehenden Gebäuden. Die Solar-Lobby verlangt das auch. Der Plan ist umstritten. Stefan Häne

In der Schweiz hat die Produktion von Solarstrom in den letzten Jahren stark zugenommen. Doch reicht das auch, um die Ziele des Bundes für die Energiewende zu erreichen? Foto: Beat Mathys

In der Energiewende spielt Solarenergie eine Schlüsselrolle. Bis 2050 soll Fotovoltaik nach den Plänen des Bundesrats 34 Terawattstunden Strom liefern – das ist etwa 50 Prozent mehr, als die vier Kernkraftwerke heute produzieren. Dafür braucht es laut Bund bis 2050 jedes Jahr einen Zubau von durchschnittlich 1000 Megawatt Leistung, circa doppelt so viel wie heute also.