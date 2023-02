Solarboom erreicht Grimsel – Auf Grimselstauseen soll auch die Sonne Strom produzieren An zwei Staumauern sollen Solarpanels installiert werden. Mit den momentan diskutierten solaren Grosskraftwerken in den Bergen ist dies aber nicht vergleichbar. Simon Thönen

Auf der Innenseite der Staumauer des Räterichsbodensees wollen die Kraftwerke Oberhasli (KWO) Solarpanels montieren. Foto: Bruno Petroni

Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) sind als bedeutender Produzent von Wasserkraftstrom bekannt. Doch nun wollen die KWO in die solare Stromerzeugung diversifizieren – ein bisschen zumindest. An den zwei Staumauern des Oberaar- und Räterichsbodensees in der Gemeinde Guttannen will die KWO Solarpanels montieren. Dies geht aus dem am Mittwoch publizierten Baugesuch hervor.