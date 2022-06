Von Chic bis Schnickschnack – Auf dieses Loch haben Sportlerinnen gewartet Viel braucht es nicht, um eine Kappe frauentauglich zu machen, trotzdem schaffen es die wenigsten Produzenten. Welche taugt und welche Sportgadgets Sie sonst noch kennen müssen – oder eben nicht. Pia Wertheimer

Endlich eine Kappe für Frauen

Bei aller Kreativität vergessen die Designer der Sportbranche viel zu oft, dass auch Frauen mit langen Haaren gern trainieren – und dabei schwitzen. So erfüllen nur wenige Mützen, was frau braucht. Denn: In eine Kappe gepackt mutiert die Haarpracht schnell zu einem nassen Klumpen. Unangenehm ist sie auch, wenn sie verschwitzt im Nacken oder am Rücken klebt. Das verhindert das grosse Loch dieser Sportkappe von Under Armour. Es lässt die Sportlerin aber auch frei wählen, wie hoch sie ihren Pferdeschwanz tragen will. Ein Hoch darauf!

Auch für Fahrer von sauberen Velos

Die Ferienregion Lenzerheide hat sich dem Mountainbiken verschrieben und nimmt dabei manchmal eine Pionierrolle ein, etwa als sie eine interaktive Moutainbike-App lancierte oder mit ihrem jüngsten Streich: ein Podcast mit dem zweideutigen Namen «Dirty Talk». In den bisher vier erschienenen Folgen sind renommierte Figuren aus der Bikewelt zu Gast, zum Beispiel Thomas Frischknecht oder Mathias Flückiger. Keine Angst, die Beiträge sind auch für Hörerinnen spannend, deren Zweirad nie wirklich dreckig wird.

Weil nicht nur die inneren Werte zählen

Normalerweise gilt: entweder Sportrucksack oder Businesstasche. Doch wer pendelt, muss beides haben: Ein funktional-sportliches Gepäckstück, das gleichzeitig hip aussieht, wenn ein wichtiges Meeting mit dem Chef ansteht. Dieser Rucksack aus dem Haus Camelbak erfüllt beide Kriterien. Er kann sich mehr als nur sehen lassen, ist atmungsaktiv, verfügt über eine wasserfeste Laptophülle sowie einen abnehmbaren Hüftgurt und hat sogar eine Schlaufe, um ein zusätzliches Rücklicht zu montieren. Daumen hoch!

Die Walliser machen es vor

Jahr für Jahr kurven mehr Leute mit dem Zweirad durch die Schweiz. Das sorgt besonders in den beliebten Veloregionen für Engpässe im öffentlichen Verkehr. Weil die Zahl der Fahrradplätze in Postautos und Zügen beschränkt ist, bleiben immer wieder überzählige Velofahrer stehen. Im Kanton Wallis schafft die Plattform Resabike.ch nun Planungssicherheit. Die Radlerin kann dort den Platz für ihr Gefährt im Voraus buchen und ist so vor bösen Überraschungen gefeit. Wir finden: Diesem Vorbild sollten alle Unternehmen des öffentlichen Verkehrs folgen.

Bitte üben, sonst gehts daneben

Es klingt einfach, logisch und zweckmässig: Der kleine Trichter aus Kunststoff mit dem klingenden Namen Pibella soll es Frauen ermöglichen, im Stehen zu pinkeln. Schluss also mit der Hocke mit entblösstem Hintern. Ganz so einfach, wie es uns der Hersteller weismachen will, ist es aber nicht. Pibella braucht Übung, denn sonst geht die Sache ordentlich daneben – im wahrsten Sinne des Wortes!

Unpraktischer geht es kaum

Ja, es ist heiss dieser Tage – und kühle Luft ist vielerorts Mangelware. Ventilatoren und Klimaanlagen haben Hochkonjunktur. Diesen Nackenventilator fürs Training können Sie allerdings getrost von der «Poschtiliste» streichen. Denn: Er hüpft im Laufschritt hoch und runter. So riskiert die Sportlerin nicht nur, Luftverwirbelungen im Gesicht zu haben, sondern gleich auch das ganze Gerät.

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli

Fehler gefunden?Jetzt melden.