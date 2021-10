Wiedersehen zweier NFL-Legenden – Auf dieses Duell haben sie in den USA gewartet

NFL-Duell: Brady gegen Belichick – Auf dieses Duell haben sie in den USA gewartet Tom Brady und Bill Belichick waren das erfolgreichste Duo der NFL-Geschichte. Dann verliess Brady die New England Patriots. Jetzt kehrt er mit seinem neuen Team zurück. Niklas Helbling

Das erfolgreichste Quarterback-Coach-Duo der NFL-Geschichte: Tom Brady und Bill Belichick. Foto: Steven Senne (Keystone)

Es ist das am heissesten erwartete Duell der neuen NFL-Saison. Tom Brady trifft mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die New England Patriots. Das Team, mit dem der Quarterback sechs Superbowls gewinnen konnte – keine Franchise hat mehr Titel als die Patriots. Sein kongenialer Partner während dieser erfolgreichen Ära war Bill Belichick. Er gilt als bester Coach der Geschichte, doch seit er Brady nicht mehr zur Verfügung hat, bleibt der Erfolg plötzlich aus. Nun kommt es zum Wiedersehen des früheren Duos, aus dem mittlerweile zwei erbitterte Rivalen geworden sind.

Wie gross der Graben zwischen Quarterback und Trainer bereits in den Jahren vor der Trennung war, verdeutlicht ein Ausschnitt aus dem Buch «It’s Better to Be Feared» von ESPN-Autor Seth Wickersham. Als Brady sich 2020 mit dem Coach treffen wollte, um ihm seine Entscheidung, die Patriots zu verlassen, mitzuteilen, habe Belichick abgesagt. Der 69-Jährige bevorzugte es, sich telefonisch von Brady zu verabschieden. Zwar sicherte er seinem Quarterback zu, er sei «der beste Spieler gewesen, den die Liga je gesehen habe». Nach 19 so erfolgreichen gemeinsamen Jahren hatte Brady aber mehr erwartet als eine kurze Huldigung per Telefon. Dieser Vorfall verdeutlichte ihm, dass sich das Verhältnis zu seinem Trainer stark verschlechtert hatte.

Belichick zweifelte schon lange an Brady

Dabei hatten sie noch ein Jahr zuvor den sechsten gemeinsamen Superbowl-Titel feiern können. Zu dem Zeitpunkt war Tom Brady bereits 41 Jahre alt und damit der älteste NFL-Champion der Geschichte, doch Belichick zweifelte daran, mit dem in die Jahre gekommenen Quarterback weiter erfolgreich zu sein. Bereits in der Defensivschlacht in der Superbowl gegen die Los Angeles Rams war es vor allem die vom Coach stark eingestellte Verteidigung, die den Patriots zum 13:3-Erfolg verhalf, nicht Tom Brady. Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus und einer für seine Verhältnisse schwachen Saison im Jahr darauf, sah sich Belichick bestätigt. Die glorreiche Karriere der NFL-Legende war in seinen Augen vorbei.

Es war nicht das erste Mal, dass der Trainer Bradys Ende kommen sah. Mit Jimmy Garoppolo hatte er ab 2014 bereits einen Ersatz in der Hinterhand, doch Brady spielte weiter erfolgreich und führte New England in den drei Jahren nach dem Draft von Garoppolo zu zwei weiteren Superbowls. Brady aber war verärgert über die Tatsache, dass sein potenzieller Nachfolger bereits hinter ihm lauerte. Patriots-Besitzer Robert Kraft wollte die gute Beziehung mit der Patriots-Legende nicht aufs Spiel setzen und drängte Belichick, der gleichzeitig auch als General Manager fungierte, den Ersatz-Quarterback zu traden.

So wurde Garoppolo während der Saison 2017 zu den San Francisco 49ers geschickt, Belichick war nicht erfreut darüber, diese Entscheidung treffen zu müssen. Es war ein weiteres Indiz dafür, dass es trotz des anhaltenden Erfolgs hinter den Fassaden zu bröckeln begann. Wie dem Buch von Wickersham zu entnehmen ist, habe Brady gegenüber seines Umfelds bereits in jenem Jahr gesagt, nicht mehr für Belichick spielen zu wollen.

Brady hatte trotz der vielen Erfolge noch etwas zu beweisen

Dabei könnte auch der Ehrgeiz der Quarterback-Legende eine Rolle gespielt haben. Denn lange galt der Erfolg der beiden prägenden Figuren des American Football im 21. Jahrhundert als untrennbar miteinander verbunden. Kritiker behaupteten sogar, dass Tom Brady nur so gut war, weil er den genialen Coach an seiner Seite hatte. Möglicherweise liess auch dieses Narrativ die Entscheidung im Spielmacher reifen, es ohne Belichick zu versuchen. Um allen zu beweisen, dass er ausserhalb von Belichicks System ebenfalls erfolgreich sein kann.

Es sind Zweifel, die der Ehemann von Topmodel Gisele Bündchen bereits in seinem ersten Jahr nach seiner Zeit im Nordosten der USA verstummen lassen konnte. Brady führte die Bucs trotz anfänglicher Schwierigkeiten gleich in die Superbowl, wo er Kansas City um Shooting-Star Patrick Mahomes keine Chance liess. Die Frage, ob der Trainer oder der Quarterback nach der Trennung erfolgreicher sein würde, scheint beantwortet.

Das heiss erwartete Wiedersehen

Nun treffen Bill Belichick und Tom Brady ein erstes Mal als Gegner aufeinander. Seit dem Wechsel des dreifachen MVPs nach Florida haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen, trotzdem schlugen sowohl der Coach als auch der Quarterback in der Woche vor dem Duell sanftere Töne an. Belichick sprach darüber, dass er «sehr glücklich war, Tom coachen zu dürfen». Ohne diesen hätte der 69-Jährige nie so erfolgreich sein können. Auch Brady sprach von einer grossartigen Beziehung zum Trainer über die Jahre. Doch spätestens in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit, dürfte die Rivalität wieder hochkochen. Denn auf dem Football-Feld gilt sowohl für Bill Belichick als auch Tom Brady nur eines – der Sieg.

