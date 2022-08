Abo Vierte Bausaison an der Grimsel – «Seit Mai war ich fast jeden Tag oben – teilweise auch am Wochenende» Christof Frutiger ist der jüngste der vier KWO-Bauleiter auf der Jahrhundertbaustelle an der Grimsel. Er war schon früh in das Projekt involviert – und leitet nun die Betonarbeiten.

Christof Frutiger ist der jüngste der vier KWO-Bauleiter beim Jahrhundertprojekt. Sein Zuständigkeitsbereich ist das Betonieren der neuen Staumauer. Foto: Nathalie Günter

Christof Frutiger steigt die steile Bautreppe hinauf. 200 Stufen sind es in etwa. Zumindest in diesen Tagen. «Mein Arbeitsweg wird stetig länger», witzelt er, dann klettert er weiter hoch. Die höchsten Betonblöcke vor der alten Spitallammmauer sind ein Jahr nach der Grundsteinlegung bereits 59 Meter hoch, also etwas mehr als die Hälfte ihrer Zielgrösse von 113 Metern, und wachsen fast täglich. Die Luft ist spürbar dünn. «In den ersten zwei Wochen im Mai muss ich mich immer neu daran gewöhnen, danach geht es.» Frutiger ist als einer der vier Bauleiter der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) täglich auf der Jahrhundertbaustelle vor dem Grimselstausee.