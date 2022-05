Die neuen Wanderland-Routen – Auf diesen Wegen sind die Alltagssorgen schnell vergessen Atemberaubende Aussichten, unberührte Natur und die eine oder andere Herausforderung: Die 21 neuen Pfade von Wanderland Schweiz bieten für jeden etwas. Wir sind fünf davon abgelaufen. Pia Wertheimer Tobias Müller

Das Wanderland Schweiz bietet 21 neue Routen. Bis auf die Via Berna, die ganze 20 Etappen umfasst, handelt es sich um einetappige Strecken in verschiedensten Landesregionen. Und es hat für jeden Wanderertyp etwas dabei: Die neuen Routen sind zwischen 6 und 17 Kilometer lang. Einige führen über Wander-, andere über Bergwanderwege. Einige sind rollstuhlgängig, andere richten sich an Höhenmetersammler. Mit Ausnahme der Via Berna handelt es sich um lokale – als mit dreistelligen Nummern ausgeschilderte – Routen. Wir haben für Sie fünf unter die Füsse genommen, die sich als Einstieg in die Wandersaison besonders gut eignen: