Schweizer Grossbank in der Krise – Auf diesen Mann wettet die Credit Suisse Die zweitgrösste Schweizer Bank will ihre Investmentbank loswerden. Dafür muss sie erst einmal saniert werden. Dabei setzt sie auf einen umstrittenen Master der Wallstreet. Arthur Rutishauser

Umstrittener Superstar: Michael Klein, Ex-Verwaltungsrat der Credit Suisse, soll Chef der abgespaltenen Investmentbank unter der Marke Credit Suisse First Boston werden. Foto: Bloomberg, Getty Images

Noch gibt es keinen Deal, aber wenn nicht alles schiefgeht, soll er in Kürze stehen: Die Credit Suisse setzt Michael Klein an die Spitze des Gebildes, das von ihrer Investmentbank noch übrig bleibt. Dafür reaktiviert sie die Marke Credit Suisse First Boston (CSFB). Klein soll direkt daran beteiligt werden, und in ein paar Jahren soll sie an die Börse gehen.