Zu viel Drama vor Gericht – Auf diese Ausreden gingen die Richter nicht ein Wenn Beschuldigte sich wehren oder Verurteilte nicht ins Gefängnis wollen, erzählen sie spezielle Geschichten. Kreativ sind Verkehrssünder. Hans Ulrich Schaad

Cartoon: Max Spring

Die Kinder sind Meister in Ausreden. Sie überraschen immer wieder mit Gründen, warum sie etwas nicht machen möchten. Oder warum sie etwas gemacht haben, aber deswegen nicht bestraft werden dürften. Diese Fähigkeit haben auch viele Erwachsene, wenn sie sich nicht an die Regeln gehalten haben und mit der Justiz in Berührung kommen.