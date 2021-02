Mutige indische «Greta» – Auf diese 22-Jährige hat es Indien abgesehen Die indische Klimaaktivistin Disha Ravi wurde wegen angeblichem Hochverrat überraschend inhaftiert. Viele im Land sind schockiert, zahlreiche Eltern verängstigt. Arne Perras

Die indische Klimaaktivistin Disha Ravi soll angeblich Kopf einer staatsbedrohenden Verschwörung sein. Ihre Inhaftierung spaltet das Land. Foto: PD

Disha Ravi ist eine mutige Aktivistin aus dem indischen Bangalore, die sich, wie so viele junge Menschen rund um die Welt, dem Klima- und Umweltschutz verschrieben hat. Wie die 22-Jährige nun allerdings damit fertig werden soll, dass der Staat sie überraschend in Haft genommen hat und Vorwürfe von grösstem Kaliber gegen sie in Stellung bringt, wissen auch ihre Mitstreiterinnen nicht.

Indische Reporter berichten, sie sei im Gericht zusammengebrochen, als sie erfuhr, was ihr zur Last gelegt wird. Dem Richter versicherte sie noch, sie habe doch nur zwei Zeilen eines Dokuments redigiert.