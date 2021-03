Aufgetischt Asialunch, Bern – Auf die Pho gezeigt Die vietnamesische Küche wird zusehends präsenter in Bern. Ein guter Grund für die Testesserin, statt auf die Töpfe auf die Menüliste des Asialunch Take-aways zu zeigen. Katja Zellweger

Ein etwas willkürlich zusammengestelltes, dafür umso reichhaltigeres Mittagsmenü vom Asialunch in Bern. Foto: Katja Zellweger

Einer im weissen Kittel kommt herein und zeigt auf die Ente, sagt zwei Worte dazu, und die Take-away-Schale wird gefüllt, bis sich ächzend ihre Ränder etwas nach aussen neigen. Die zwei Testesser schauen verwundert zu, wie die Stammgäste hier im Asialunch Take-away an der Hauptstrasse zielstrebig mit stehenden Begriffen und sitzenden Handgriffen bestellen. Dabei wird dreierlei offensichtlich. Die Ente in Marinade gebacken ist ein Kassenschlager, die Portionen sind enorm im Gegensatz zum Preis und: Vorab online die Karte studieren bringt wenig, auch sind schon einige Telefonbestellungen während des ersten Lockdown im Nichts verhallt.

Weil wir neugierig sind, sagen wir etwas wahllos Menünamen, die vielversprechend klingen und auf der ausgehängten Menüliste stehen. Dazu zeigen wir auch noch auf die Töpfe, von denen es so einige gibt. Dem intensiven Mittagshunger und der Entscheidungsüberforderung ist es geschuldet, dass wir schliesslich ein rotes Curry (13 Fr.), Pad Thai (13 Fr.) – ein gebratenes Nudel-Gemüse-Gericht mit Tofu, Ei und

Erdnüssen –, eine vietnamesische Pho-Nudelsuppe mit Rindfleisch (15.50 Fr.) und eine Beige Frühlingsrollen (5 Fr.) und etliche andere Vorspeisen heimtragen. Es reicht fast für drei Mahlzeiten zu zweit. Die Info, dass wir aus dem nahen Quartier seien, hat diese Menge an Zulagen aus spektakulärer Crevettenfrühlingsrolle und einer in knusprigem Teig eingebackene Crevette bewirkt. Vielleicht auch der Fakt, dass wir gut zehn Minuten auf die Pho-Suppe warten mussten, die wurde frisch zubereitet.

Zu Hause kippen wir die starke Bouillon mit Frühlingszwiebeln über die Nudeln, die mit viel stark und gut riechendem Thai-Basilikum und viel feinem Rindfleisch belegt sind. Auch enthalten sind Stücke einer etwas undefinierbaren, aber guten Wurst. Es hat sich aus mehreren Gründen gelohnt, auf dieses Menü zu zeigen und zu warten. Denn wenn diese Suppe in Zukunft mehr bestellt wird, so erfahren die Testesser, dann besteht die Chance, dass sie tatsächlich auch ins Topf-Sortiment aufgenommen wird. In gewissem Sinne bestimmt also die Nachfrage hier das Sortiment, stellt die Schreibende fest, während erneut Ente nachgefüllt und ausgegeben wird. Das Poulet-Curry ist anders als die Suppe auch mit vielen Gemüsen wie der Thaiaubergine angereichert und vom Geschmack des Zitronengrases getränkt, der Reis ist leider etwas zu klebrig. Das Pad Thai wiederum überzeugt mit der salzigen Soja-Nuss-Note.

Alles in allem haben wir nur einmal daneben gezeigt: In der Bestelleuphorie und der Lust auf etwas Abwechslung auch neben dem Teller haben die Testesser einen Fresh Thai Tea Drink (3 Fr.) mit Basilikumsamen bestellt – klebrig-süsse Kondensmilch, die sich als Schwarztee tarnt und dann mit weich gewordenen Stückchen hinterrücks den Trinkfluss ausbremst. Die Abwechslung wars wert, der Geschmack bleibt Geschmacksache.