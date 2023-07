Exklusive Probefahrt – Auf der Welle des Erfolgs Mit den Modellen Seal und Seal U macht der chinesische Gigant BYD weiter Druck auf die westliche Konkurrenz. Thomas Geiger

1 / 5 Der BYD Seal wird auch als Allradler mit einer Systemleistung von 390 kW / 530 PS angeboten. Fotos: BYD

BYD hat allein im ersten Halbjahr 1,25 Millionen elektrifizierte Autos verkauft und wähnt sich so als Weltmeister an der Ladesäule. Daheim in China hat der Hersteller gerade VW nach über zehn Jahren von der Spitze der Zulassungsstatistik verdrängt. Die Gewinne gehen durch die Decke, und weil das Gros davon in Forschung und Entwicklung investiert wird, ist weiteres Wachstum bereits vorprogrammiert. Kein anderer Hersteller ist derzeit so erfolgreich wie der chinesische Gigant. Keiner ängstigt die etablierte Autowelt im Westen mehr.

Das werden Tesla und Co. in diesem Herbst wieder zu spüren bekommen, wenn BYD mit zwei neuen Modellen aus seiner Ocean-Serie die nächste Welle auf den Weg schickt. Denn noch vor dem Jahreswechsel soll der Seal gegen den Tesla Model 3 antreten und der aufgebockte Seal U neben dem Model Y auch Skoda Enyaq, VW ID.4, Renault Mégane E-Tech und Ford Mustang Mach-E ins Visier nehmen.

Geräumig und verspielt

Dabei sieht der Seal (englisch für Seehund) mit seinen 4,80 Metern Länge nicht nur chic aus und bietet bei 2,92 Metern Radstand reichlich Raum auf allen Plätzen, 400 Liter Kofferraum und mit 53 Litern auch einen Frunk, der diesen Namen verdient. Die Chinesen haben ihm unter der Führung des ehemaligen Audi-Designers Wolfgang Egger auch einen schmucken Innenraum gezeichnet, der von erfreulich hoher Wertanmutung ist bis hin zum Kristallglasimitat auf dem, was früher mal der Schalthebel war. Ausserdem haben sie, wie es in China inzwischen üblich ist, ein verspieltes Infotainmentsystem mit drehbarem XXL-Tablet, Selfie-Kamera und Karaoke-App dazugepackt.

Vor allem aber fährt der Seehund aus Shenzhen auch noch vergleichsweise souverän. Ja, wie so oft bei den Chinesen sind die Assistenzsysteme eher überempfindlich ausgelegt und mit all den Warnhinweisen bimmelt es wie in einem Casino um Mitternacht. Doch die Lenkung ist präzise, das Fahrwerk ist stramm und die Spur stabil – damit steht er den westlichen Konkurrenten in nichts nach.

Gemütlicher «Pampersbomber»

Der Crossover Seal U dagegen, der mit der gleichen Designlinie etwas hochbeiniger daherkommt, ist schon sehr viel familienfreundlicher abgestimmt. Er wirkt weicher, nimmt den Fahrer deutlich früher aus dem Geschehen und reiht sich damit ein in die Phalanx der elektrischen SUV, in denen Autofahren kein Selbstzweck mehr ist, sondern in denen es nur noch ums Ankommen geht. Aber das passt zu seiner Rolle als «Pampersbomber» für die junge Familie, der eher mit praktischen Tugenden überzeugen will. Und davon gibt es reichlich. Denn zu einem Ambiente, das ähnlich edel ist wie beim Seal, kommen hier bei 4,79 Metern Länge und 2,77 Metern Radstand noch einmal grosszügigere Platzverhältnisse, eine Rückbank mit verstellbarer Neigung und 570 bis 1449 Liter Kofferraum. Da ist es verschmerzbar, dass der Seal U keinen Frunk bietet, weil sein chinesischer Vetter daheim auch als Plug-in-Hybrid angeboten wird und im Bug deshalb Platz bleiben muss für einen Verbrenner.

Der Antrieb ist beim Seal U eher nüchtern und baut im ersten Rutsch auf einen 160 kW / 218 PS starken Frontmotor, der maximal 175 km/h ermöglicht und, wenn überhaupt, erst später eine zweite Maschine für den standesgemässen Allradantrieb zur Seite gestellt bekommt. Der flache Seal dagegen kommt schon mit einem Motor auf 230 kW / 313 PS und wird vom Start weg auch als Allradler mit 390 kW / 530 PS angeboten. Damit gelingt der Spurt von 0 auf 100 in sportlichen 3,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit hat BYD auf 180 km/h begrenzt.

1 / 2 Der Seal U ist ein gemütlicher SUV mit gutem Platzangebot. Fotos: BYD

Eigenwillige Akkutechnik

Der Antrieb mag allenfalls gehobener Standard sein. Was aber beide Modelle wirklich auszeichnet, das sind ihre revolutionären Blade-Akkus. Die heissen so, weil die Zellen nicht rund sind oder prismatisch, sondern dünn und lang wie die Klingen eines Messers und sich im Unterboden über nahezu die gesamte Fahrzeugbreite erstrecken. Das erhöht nicht nur die Sicherheit und senkt die Kosten, sondern das erlaubt auch eine sehr kompakte und vor allem flache Batterie, die obendrein zum integralen Bestandteil der Plattform wird und so die Steifigkeit erhöht. Ausserdem wird das Auto damit nicht ganz so schwer – der Seal wiegt aber dennoch 2,2 Tonnen. Der Fahrer sitzt tiefer als üblich, und selbst auf den schlechten Teststrecken in China konnte nichts und niemand die Ruhe im Aufbau der Elektrolimousine stören.

Angeboten werden die Akkus im Seal mit 82,5 kWh, für die BYD eine Normreichweite von bis zu 570 Kilometern in Aussicht stellt. Beim Seal U gibt es zwei Alternativen mit 72 oder 87 kWh für bestenfalls 500 Kilometer. Nur beim Laden macht die China-Klinge keinen Schnitt: Am Wechselstrom sind 11 kW das Maximum, und am Schnelllader gibt es je nach Version nur 115 bis 150 kW – da ist die Konkurrenz zum Teil deutlich schneller.

Dem Erfolg daheim in China hat das allerdings nicht geschadet. Da ist vor allem der Seal bereits fast so präsent im Strassenbild wie der Tesla. Und wenn es nach den Chinesen geht, wird das bald auch in Europa so sein. Bislang kommen sie auf gerade mal 70’000 Exporte im ersten Halbjahr. Doch ihre Ziele sind viel höher. Gemäss Deutschland-Chef Lars Pauly will BYD mittelfristig zehn Prozent Anteil am E-Markt ergattern. Auch auf den Schweizer Markt will BYD vordringen. Konkrete Pläne sind zwar noch nicht bekannt, es sollen aber Gespräche für eine Markteinführung laufen.

