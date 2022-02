Leidenschaft trainieren – Auf der Suche nach mehr Begeisterung im Leben Ob beim Brotbacken, Tanzen oder Bergsteigen – Enthusiasmus beflügelt und schenkt Zufriedenheit. Doch wo nimmt man bloss den Elan und die Ideen her? Nicole Tabanyi

Wer sich für etwas begeistert, fühlt sich quicklebendig: Enthusiasten sind Energiebündel. Foto: Getty Images

Schon in der ersten Primarklasse musste meine Mutter in die Schule kommen. Weil ich nicht handarbeiten wollte, stand ein Gespräch mit der Klassenlehrerin Frau Madörin an. «Warum nennt Ihre Tochter unsere Handarbeitslehrerin neuerdings Frau Zucchetti, wo sie doch Lisa Bagutti heisst?», wollte sie wissen. «Und weshalb weigert sie sich, zu stricken?» – «Wissen Sie, es ist nicht angenehm, von Frau Bagutti mit ‹Sybille› angesprochen zu werden. Moi, je m’appelle Nicole», sagte ich. «Genau», stimmte meine Mutter ein. «Es ist doch so, Frau Madörin: Den Namen Sybille hätten wir für unsere Tochter niemals ausgesucht. Nicht wahr?!»